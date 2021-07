Bigon lancia l'allarme in Veneto: «Fenomeno no vax sta assumendo dimensioni pericolose»

«Il fenomeno dei no vax sta assumendo dimensioni pericolose, facendo un salto di qualità: tra autovaccinazioni sospette di alcuni sanitari e green pass fasulli, che si aggiungono alle minacce, sempre più aggressive e inquietanti. Per chi non rispetta le regole, cercando di ingannare la collettività, è necessario il pugno duro. Non è una questione soltanto sanitaria, ma anche civica. Libertà individuale non può essere sinonimo di irresponsabilità sociale: il Covid è una malattia trasmissibile, non personale, perciò è fondamentale vaccinarsi». È quanto dichiara in una nota Anna Maria Bigon, consigliera regionale PD e vicepresidente della commissione Sanità, commentando alcuni recenti episodi di cronaca in Veneto.

La stessa esponente dem dichiara che è «una follia» sostenere che la vaccinazione «sotto i 40 anni deve essere una libera scelta», poiché «i nuovi focolai legati alla variante Delta stanno dilagando tra i più giovani, molti dei quali non hanno ancora ricevuto la propria dose e a Verona c’è un 20enne in terapia intensiva!». In tal senso, secondo la consigliera regionale del Pd Anna Maria Bigon, «è indispensabile insistere su informazione e sensibilizzazione: investiamo immediatamente la somma a bilancio per la campagna vaccinale per ribadire in modo chiaro ed evidente gli effetti della mancata somministrazione».

Il rischio futuro secondo l'esponente dem è «una recessione incredibile, sanitaria ed economica» e per evitare tutto questo, suggerisce la Bigon, «dobbiamo raggiungere l’immunità di gregge a settembre, prima dell’apertura delle scuole, un traguardo che purtroppo sembra sempre più lontano». La consigliera dem, infine, si sofferma poi sul caso specifico dei sanitari che rifiutano il vaccino: «L’ultimo monitoraggio delle Ulss parla di quasi 19 mila persone non ancora coperte, sebbene nel totale sia compresa anche una quota non sanitaria; un numero ancora troppo alto. Prima della sospensione si valuti lo spostamento verso mansioni dove non sono a contatto con il pubblico, ma non deve esserci alcuna retromarcia sui provvedimenti disciplinari motivata dalla carenza di personale. Si aprano immediatamente concorsi e graduatorie, - coclude Anna Maria Bigon - anziché cedere ai ricatti: ce n’è bisogno per il presente e anche per il futuro».