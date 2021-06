In Veneto aumentano le borse di studio per i medici specializzandi, Bigon: «Bene, ora programmare le assunzioni»

«L’aumento delle borse di studio per i medici specializzandi, in aggiunta a quelle nazionali, è una buona notizia. Il nostro sistema sanitario ha assolutamente bisogno di nuovo personale qualificato come ha purtroppo drammaticamente evidenziato la pandemia. Parallelamente è indispensabile avviare una programmazione per le future assunzioni». È quanto dichiara Anna Maria Bigon, vicepresidente della commissione Sanità a proposito della delibera di Giunta numero 729, pubblicata il 22 giugno sul Bur, riguardante i "Contratti di formazione specialistica aggiuntivi per medici specializzandi delle Scuole di specializzazione afferenti alle Scuole di Medicina e Chirurgia delle Università degli Studi di Padova e di Verona".

Il provvedimento è finanziato con 9 milioni e 715 mila euro per un massimo di 90 borse di studio: «È una delibera che ricalca quelle degli scorsi anni: è fondamentale non solo formare, - spiega Anna Maria Bigon - ma favorire la permanenza degli specializzandi nelle Aziende sanitarie della Regione, interrompendo così la fuga del personale dalle strutture ospedaliere pubbliche. Nel 2019 il 5,9% dei medici si è dimesso, un dato che è il doppio della media nazionale (2,9%) e che deve indurre a una riflessione. Dobbiamo assumere e garantire condizioni di lavoro e retributive migliori, - conclude Anna Maria Bigon - unico modo per avere una sanità pubblica di qualità e accessibile a tutti».

La consigliera regioale del Pd Anna Maria Bigon