Bertucco lancia la proposta delle "strade scolastiche" a Verona, «per un città più sana e vivibile»

«Verona è una delle città più inquinate d’Italia e presenta un elevato numero di incidenti stradali. Per costruire una città più sana e vivibile è fondamentale progettare delle strade scolastiche libere dalla smog, dal traffico e dal parcheggio selvaggio», è Michele Bertucco, consigliere comunale di Verona e Sinistra in Comune, a lanciare una proposta che nelle sue intenzioni andrebbe ad incidere su viabilità e sicurezza stradale, oltre che sulla qualità dell'aria

«Ma cosa sono le strade scolastiche? Le strade scolastiche - prosegue il consigliere - sono strade o piazzali adiacenti alle scuole in cui viene vietato (temporaneamente o in modo permanente) il traffico degli autoveicoli, in modo che tutti possano raggiungere la scuola in sicurezza. Il transito viene consentito a pedoni, bici, mezzi per il trasporto dei disabili e scuolabus. In numerosi Paesi esteri sono molto diffuse.

In Italia sono state previste dalla Legge 120/2020 che all’articolo 3 comma 1, 58 bis prevede: “Viene introdotta una nuova definizione stradale: Zona scolastica: zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell’ambiente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine sarà il Comune ad individuare se istituire la nuova tipologia di struttura stradale con apposita ordinanza. Nelle zone scolastiche urbane possono essere limitate o escluse la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli, in orari e con modalità definite con ordinanza del sindaco ...”.

Perché sono importanti le strade scolastiche?

Per favorire l’autonomia dei bambini: i livelli di autonomia negli spostamenti quotidiani dei bambini italiani tra i 6 e gli 11 anni sono tra i più bassi a livello internazionale influendo negativamente sullo sviluppo delle loro capacità di orientamento e socializzazione e sulla costruzione della fiducia nelle proprie capacità;

Bertucco poi conclude: «Lanciamo la proposta di realizzare strade scolastiche libere dalle auto visti i livelli di inquinamento di Verona. Nel 2022, sono già 30 i giorni di superamento dei limiti di legge per il PM10 (limite annuale 35 giorni).

La media annuale di PM10 a Verona dovrà essere dimezzata entro il 2030, per rientrare nei nuovi parametri dettati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità.

Numeri pessimi anche sul fronte della sicurezza stradale nel comune di Verona con 1.143 incidenti, 5 morti e 1.038 feriti (dati 2020).

Per ridurre la pericolosità delle strade servono più zone a 30 km/h, strade scolastiche e misure strutturali per “disegnare” quartiere per quartiere la città dei 15 minuti».