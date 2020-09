Benini prende di mira Polato: «Delle 100 telecamere promesse nessuna traccia»

Il consigliere comunale a Verona e capogruppo del Partito Democratico Federico Benini ha protocollato una interpellanza per chiedere conto delle promessa di una fornitura di 100 telecamere da parte dell’assessore alla sicurezza Daniele Polato da installare nei punti critici della città.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

«Il 5 ottobre 2019 l’assessore alla sicurezza Daniele Polato annunciava che ‘a breve’ sarebbero arrivate 100 nuove telecamere, acquistate da Agsm per la sicurezza dei cittadini – spiega Benini – i dispositivi sarebbero stati posizionati in luoghi individuati dalla Commissione Consiliare Sicurezza e dalle Circoscrizioni. Ad oggi, però, ad ormai un anno di distanza, delle telecamere promesse non risulta traccia. Inoltre la commissione sicurezza non ha mai discusso del loro posizionamento e, soprattutto, nessuna telecamera è stata installata. Chiedo quindi di sapere se l’annuncio avesse qualche fondamento o se si trattasse soltanto di una trovata pre elettorale - continua Benini -. Adesso che Polato ha raggiunto il suo scopo di essere eletto da qualche parte sfuggendo da questa amministrazione, le speranze di vedere mantenuto l’impegno aumentano o si affievoliscono? La videosorveglianza rappresenta un ausilio prezioso se usato con criterio, ad esempio in parcheggi pubblici, su strade o piste ciclabili oggetto di vandalismi, nonché in giardini e aree pubbliche teatro di schiamazzi e di scambi illeciti. Rappresentano un deterrente alla microcriminalità e allo stesso tempo aiutano a difendere il patrimonio pubblico. Saremmo contenti di poterne discutere nelle sedi appropriate con alla mano dati e non promesse», conclude Benini.