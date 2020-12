«Incrocio pericoloso tra Via Monreale e Via Pitagora. Il Comune intervenga»

«Due incidenti stradali in due giorni all'incrocio tra Via Monreale e Via Pitagora». A segnalarli è stato il consigliere comunale del Partito Democratico di Verona Federico Benini, preoccupato per un incrocio ritenuto poco sicuro a causa della limitata visibilità degli automobilisti provenienti da Via Monreale e diretti a Corso Milano.



(Vettura incidentata all'incrocio segnalato dal consigliere Benini)

«Occorrono degli specchi parabolici - prosegue Benini - Ho chiesto più volte agli uffici e due anni fa era stato accolto un ordine del giorno al bilancio per chiedere dei dissuasori lampeggianti lungo tutto il tratto di Via Archimede e Via Pitagora, la parallela interna a Corso Milano che è diventata una pista da corsa. Allo stesso modo deve essere installato un lampeggiante per chi proviene da Via Monreale verso lo stop, per ricordarsi di fermarsi. Da rivedere, inoltre, la sosta lungo Via Licata che può limitarne la visibilità. Insomma, due incidenti in due giorni nello stesso identico posto non sono una casualità, specialmente se ve ne sono già stati molti prima. Il Comune attui le mie proposte e non perda altro tempo».