Matteo Renzi torna a Verona per promuovere la candidatura europea del sindaco di Garda Davide Bendinelli

Martedi 21 maggio il senatore Matteo Renzi, leader di Italia Viva, sarà a Verona per lanciare la candidatura al Parlamento europeo di Davide Bendinelli, sindaco di Garda, che correrà nella circoscrizione Nord Est (Veneto, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Trentino Alto Adige) nella lista Stati Uniti d’Europa. L’appuntamento, secondo quanto è stato annunciato, sarà aperto a tutti i cittadini veronesi a partire dalle ore 20.30 presso l’Auditorium del Centro Congressi dell’Istituto Salesiano San Zeno, in via Don Giovanni Minzoni n. 50.

Un appuntamento importante per Davide Bendinelli, che attualmente è presidente regionale di Italia Viva, così come rimarcato dallo stesso sindaco di Garda: «Ho accettato la richiesta di Matteo Renzi di candidarmi con grande senso di responsabilità - ha spiegato Davide Bendinelli - in un momento così difficile a livello geopolitico sono convinto che il nostro nord est, ricco di un tessuto produttivo ed economico importante abbia necessità di essere rappresentato in Europa da chi lo conosce, e soprattutto sono convinto che solo rafforzando l’Europa potremo rendere più forti e solide le nostre aziende, giocando un ruolo da protagonisti a livello internazionale. Fino ad oggi - ha quindi aggiunto Davide Bendinelli - i nostri imprenditori, le nostre aziende, hanno realizzato grandi risultati, oggi però dobbiamo rispondere alle nuove sfide davanti alle quali le potenze economiche come India, Cina e Russia ci stanno ponendo. Abbiamo bisogno di un’Europa più forte, unita e che sappia dare risposte, non ideologiche, sulle grandi sfide, in tema ambientale e sociale, di supporto alle future generazioni».

Per Bendinelli è poi già tempo di avanzare qualche critica agli avversari: «Mi sorprende oggi chi da sempre ha sostenuto di rappresentare i nostri imprenditori proporre la candidatura di Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea - ha aggiunto il sindaco di Garda - e sono contento e convinto della battaglia che come Stati Uniti d’Europa e famiglia europea di Renew Europe faremo per portare alla presidenza Mario Draghi. Non sarà semplice, ma ho già vissuto con Matteo Renzi questa battaglia in parlamento italiano con la fine del governo Conte 2 e l’arrivo di Mario Draghi, che ha salvato la nostra Italia da un futuro incerto».

Infine, Davide Bendinelli ha indicato in breve quale sarà il suo programma in caso di elezione al Parlamento europeo: «Il mio impegno è di rappresentare le nostre aziende, il mondo del terzo settore, le associazioni di categoria, con uno sguardo attento al mondo agricolo, sempre più penalizzato dalle situazione geopolitica e dalle calamità naturali. Porto in Europa la pragmaticità - ha sottolineato Bendinelli - che da sindaco mi ha sempre contraddistinto, abituato al confronto diretto con i miei cittadini, che da parlamentare europeo saranno i cittadini del Veneto, Emilia Romagna, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia».