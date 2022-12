Transizione verde e digitale, in Veneto approvato un bando da 10 milioni di euro rivolto alle aziende

«Con questo strumento di formazione continua, condiviso nelle linee generali anche con le parti sociali, abbiamo voluto dare una risposta tempestiva alle esigenze delle imprese del territorio regionale. Aziende che, nelle frequenti visite, mi segnalano un bisogno sempre maggiore di formare il proprio capitale umano per affrontare in modo più consapevole le sfide legate all’innovazione, in un contesto che dopo la pandemia ha visto un significativo cambiamento nell’approccio al lavoro e, conseguentemente, nella sua organizzazione». Così l’assessore regionale all’istruzione, formazione e lavoro Elena Donazzan annuncia l’approvazione da parte della Giunta regionale di un bando che finanzierà servizi di formazione e accompagnamento per promuovere la capacità di adattamento dei lavoratori, delle imprese e degli imprenditori ai cambiamenti.

L’obiettivo specifico, secondo quanto illustrato da una nota della Regione, è quello di sostenere l’aggiornamento e lo sviluppo di competenze in grado di accompagnare la transizione, digitale e verde, anche nel contesto di specifiche filiere, reti, distretti o altre forme di aggregazione. L’iniziativa si inserisce tra le sfide proposte dal nuovo PR Veneto FSE+ 2021-2027 e intende contribuire al conseguimento delle priorità regionali stabilite nella Strategia di specializzazione Intelligente (S3) della Regione del Veneto 2021 -2027 e al perseguimento degli obiettivi di crescita sostenibile che la Regione si è posta per i prossimi anni con la Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS).

Due le linee di finanziamento: la prima dedicata a progetti strutturali di rete, filiera o distretto, la seconda invece più funzionale a rispondere a bisogni urgenti e puntuali. Lo stanziamento previsto è pari a 10 milioni di euro e la presentazione dei progetti, da parte di imprese o di enti accreditati, è fissata al 16 febbraio 2023.