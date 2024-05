Ciak, si gira! La Regione Veneto ha approvato il bando per sostenere la produzione cinematografica e audiovisiva

La giunta regionale del Veneto, con delibera su proposta dell’assessore ai fondi Ue e di concerto con l’assessore alla cultura, ha approvato il bando dell'anno 2024 per la concessione di contributi a favore della produzione cinematografica e audiovisiva. L'importo, secondo quanto riferito in una nota, è pari a 4 milioni di euro. Il sostegno rientra nel PR Veneto FESR 2021-2027. Priorità 1 OS 1.3 Azione 1.3.11 denominato "Interventi a sostegno delle imprese culturali, creative e dell’audiovisivo - Sub C - Produzione audiovisiva".

La finalità dell’azione è quella di rafforzare il sistema audiovisivo del Veneto operante nel territorio, oltre a favorire l’incremento del numero di case di produzione cinematografica nazionali ed estere che realizzano investimenti nel territorio regionale. Nello specifico gli obiettivi sono la crescita della competitività delle imprese venete operanti nel comparto del cinema e dell’audiovisivo, la valorizzazione delle professionalità tecniche e artistiche locali del settore audiovisivo, la promozione della conoscenza del patrimonio artistico, paesaggistico e le produzioni tipiche della regione.

«Si tratta del primo bando del 2024 cui ne seguirà un secondo, - spiega l’assessore regionale alla cultura Cristiano Corazzari - e si pone in continuità con i due bandi dello scorso anno in un’azione complessiva di aiuto al mondo delle imprese cinematografiche, un impegno che per il 2023 ha permesso di realizzare 19 produzioni di lungometraggi, serie televisive e di animazione e 10 produzioni di documentari e cortometraggi. Il valore di questo primo bando è di 4 milioni di euro, di cui 3,6 milioni sono riservati al sostegno della produzione di lungometraggi di finzione, serie televisive e animazione e 400 mila euro al sostegno della produzione di documentari cortometraggi e opere di realtà virtuale e immersiva».

Le domande di contributo dovranno essere trasmesse, per via telematica, dalle ore 10 del 7 maggio alle ore 17 del 18 giugno 2024 e dalle ore 10 dell'8 ottobre 2024 alle ore 17 del 19 novembre 2024.