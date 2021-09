Verona cerca un direttore per i Musei Civici, dubbi di Traguardi sul concorso

Il Comune di Verona ha indetto un bando di selezione pubblica per assumere a tempo indeterminato un direttore per i Musei Civici. Si tratta di uno dei pochi concorsi a tempo indeterminato rimasti in Italia per quel genere di ruolo, nonché il primo a Verona da quando il sistema museale è stato unificato, dotandolo di un direttore unico. La posizione è dunque importante e impegnativa e chi sarà chiamato a dirigere i musei del capoluogo dovrà possedere esperienza in ambito amministrativo ma anche specifiche competenze e capacità gestionali, relazionali e culturali. L'incarico non può dunque definirsi di basso profilo e questo potrebbe attirare diversi professionisti qualificati in Italia e non solo. «Il bando però non sembra essere stato orientato ad attirare la partecipazione di una vasta platea di concorrenti qualificati», ha evidenziato il consigliere comunale di Traguardi Tommaso Ferrari, a cui è sorto un dubbio su questo concorso pubblico indetto dal Comune.

«Alla luce di alcune previsioni molto specifiche, come quella che prevede che "nei titoli di servizio verrà tenuto in particolare conto del personale che ha esercitato funzioni dirigenziali all'interno dell'ente valorizzando inoltre l'attività dirigenziale svolta nel posto messo a concorso", il dubbio è che si tratti di un bando cucito su misura per restringere la possibilità che arrivino candidature esterne», ha sospettato Ferrari, che per questo ha presentato un'interrogazione diretta all'assessore alla cultura Francesca Briani per conoscere le azioni intraprese dal Comune per dare massima visibilità nazionale e internazionale ad un bando di questa importanza. Il consigliere di minoranza vuole inoltre sapere quali criteri sono stati utilizzati per comporre la commissione giudicatrice.

«I bandi costruiti per avere un solo candidato non vogliono il meglio per un sistema come quello dei beni culturali, chiamato a essere sempre più competitivo nel contesto internazionale», ha concluso Tommaso Ferrari.