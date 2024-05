La Regione Veneto annuncia due nuovi bandi per 1,4 milioni di euro a sostegno delle società sportive

La giunta regionale del Veneto, su proposta dell’assessore regionale allo sport Cristiano Corazzari, ha approvato due nuovi bandi per l’erogazione di contributi a favore del mondo sportivo veneto. In base a quanto è stato riferito dalla Regione, il primo bando è finalizzato a erogare contributi per l'acquisto di piccole attrezzature sportive, attrezzature indispensabili per lo svolgimento delle attività delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche. La dotazione complessiva è di 1 milione di euro. Verranno premiati i soggetti che hanno aderito alla Carta Etica della Regione del Veneto e che organizzano corsi di avviamento all’attività motoria e sportiva con attenzione ai giovani e agli anziani.

«Le risorse saranno erogate in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande, fino a esaurimento dei fondi - spiega l‘assessore regionale allo sport Corazzari -. Si tratta di uno stanziamento considerevole: quest’anno la Regione del Veneto è Regione Europea dello Sport 2024 e ha incrementato l’impegno profuso alla promozione di politiche sportive nel territorio, in considerazione della grande tradizione sportiva e della capacità di ospitare e pianificare eventi di elevato contenuto agonistico e, più in generale, di promuovere lo sport a tutti i livelli».

Il secondo bando, che conta su una dotazione complessiva di 396 mila euro, è finalizzato invece all’erogazione di contributi per l’organizzazione e la realizzazione di eventi sportivi per l’anno 2024. Possono partecipare Coni, Cip, federazioni nazionali e le associazioni e le società affiliate con sede nel Veneto e regolarmente iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche. Gli eventi sportivi per i quali si presenta domanda di contributo, devono essere realizzati entro febbraio 2025. Le domande di contributo vanno presentate entro 30 giorni dalla pubblicazione del bando sul Bur. I bandi saranno pubblicati sul sito: https://www.regione.veneto.it/web/sport/bandi-e-finanziamenti.