Ballottaggio a Sona, sfida tra Busatta e Dalla Valentina apparentato con Cimichella

Domenica 28 e lunedì 29 maggio torneranno a votare gli elettori dei comuni interessati dai ballottaggi. In provincia di Verona, soltanto a Sona non è stato eletto il sindaco direttamente al primo turno, il 14 e 15 maggio scorsi. Dunque, seggi aperti solo a Sona, domenica 28 maggio dalle 7 alle 23 e lunedì 29 maggio dalle 7 alle 15.

Come in tutti i ballottaggi, i cittadini potranno scegliere tra i due candidati sindaco più votati al primo turno. Nel caso Sona: Corrado Busatta, che due settimane fa ha ottenuto il 37,16% delle preferenze, e Gianfranco Dalla Valentina, che ha ottenuto il 26,88% delle preferenze.

Per votare, gli elettori dovranno presentarsi con un documento di identità e con la tessera elettorale nel seggio indicato proprio sulla tessera elettorale. Al seggio, ogni elettore riceverà una scheda. E sulla scheda ci sarà scritto da una parte Corrado Busatta e dall'altra Gianfranco Dalla Valentina. Per esprimere la propria preferenza, l'elettore dovrà tracciare il segno sul nome del candidato che vorrebbe come sindaco di Sona.

Dopo la chiusura dei seggi partirà subito lo spoglio dei voti. Il candidato che ne avrà ottenuti di più sarà eletto primo cittadino. Ed in base a quale candidato sindaco sarà eletto verrà composto il nuovo consiglio comunale di Sona.

L'unica novità rispetto al primo turno elettorale è l'apparentamento. In queste due settimane, i candidati sindaco esclusi dal ballottaggio hanno potuto allearsi con Busatta o con Dalla Valentina. Busatta non ha comunicato nessun apparentamento, mentre Dalla Valentina ha trovato un accordo con Monia Cimichella, la quale al primo turno è arrivata terza con il 26,56% dei voti. Sulla scheda elettorale, dunque, il nome di Corrado Busatta sarà accompagnato solo dalle liste che lo hanno sostenuto al primo turno. Il nome di Dalla Valentina, invece, avrà le liste che hanno sostenuto lui e le liste che hanno sostenuto Cimichella.

«Il nostro progetto è ambizioso, vogliamo continuare sulla strada tracciata negli ultimi 10 anni, e per farlo ci servono persone di valore, che certo non mancano nelle liste che mi appoggiano in questa corsa - ha commentato Busatta - Corriamo tutti insieme, perché il futuro è di ognuno di noi, e insieme desideriamo progettarlo e realizzarlo. Non è ancora finita, siamo di nuovo chiamati al voto. E facendo una X sul mio nome potremmo così dar seguito alle nostre promesse, e rendere ancora migliore il nostro bellissimo e amato territorio».

«In una società dove chi più urla sembra aver ragione, in una società dove denigrare conta più di proporre, in una società del "o sei con me oppure sei contro di me", noi siamo diversi - ha dichiarato Dalla Valentina - Noi siamo per il confronto, intelligente e propositivo, siamo per il dialogo, siamo per i passi indietro, siamo dell'idea che tutti siano importanti nella realizzazione del grande puzzle della nostra comunità. Noi siamo dalla parte di chi vuole unire e non dividere, costruire e non distruggere».