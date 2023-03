Prove tecniche di fusione, per Italia Viva di Renzi e Azione di Calenda è tempo del partito unico: a Verona l'assemblea provinciale

«Verona sarà una delle tappe nel processo di costruzione del nuovo partito che nascerà dall’incontro tra Italia Viva e Azione». Lo annuncia una nota della sezione scaligera di Italia Viva, il partito guidato da Matteo Renzi, nella quale viene poi rivelato che «venerdì 10 marzo arriveranno in città la vicepresidente della federazione, Elena Bonetti (Iv), assieme ad altri due membri dell’Ufficio di coordinamento politico della federazione, Mario Raffaelli (Az) ed Ettore Rosato (Iv)». In base a quanto si apprende, saranno presenti per l'occasione anche il segretario regionale di Azione Marco Garbin e il coordinatore regionale di Italia Viva Davide Bendinelli, nonché il segretario provinciale di Azione Marco Wallner, la coordinatrice provinciale di Italia Viva Valeria Pernice e molti altri rappresentanti politici locali dei due partiti.

L’assemblea provinciale congiunta dei due partiti, viene spiegato sempre nella nota di Italia Viva Verona, sarà l’occasione per «dialogare assieme ad iscritti ed iscritte, elettori ed elettrici e anche simpatizzanti sull’evoluzione del percorso politico intrapreso». Il segretario regionale di Azione Marco Garbin ha commentato così l'iniziativa in calendario venerdì: «È con grande piacere che si avvia anche a Verona il percorso per costruire insieme una casa per i riformisti, liberali e popolari. Verona e il Veneto hanno bisogno di risposte concrete e per questo serve un’accelerazione per costruire al più presto il partito unico».

Anche il sindaco di Garda e coordinatore veneto di Italia Viva Davide Bendinelli si è detto soddisfatto del percorso intrapreso e delle future prospettive: «Sarà un incontro fondamentale anche per il territorio veronese e un passo importante nella costruzione dell’offerta progressista che guarda al futuro del paese. Ora più che mai, i moderati riformisti ed europeisti hanno diritto ad una loro casa». L’assemblea di venerdì 10 marzo è in programma a partire dalle ore 18.45 e si terrà presso il centro congressi dell’Hotel Maxim, a Verona in via Belviglieri, 42. Per chi vorrà partecipare sarà disponibile il parcheggio dell'Hotel.