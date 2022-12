Calderoli in Veneto parla di autonomia: «Passaggi di competenze dal 2024»

Questa mattina, 2 dicembre, il ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli è venuto in visita in Veneto portando in dote non l'autonomia tanto agognata dalla Regione ma i presupposti per poterla attuare. Nella Legge di Bilancio presentata dal Governo Meloni che il Parlamento dovrà vagliare è stata prevista una cabina di regia che nel giro di un anno dovrà stabilire i Livelli essenziali di prestazione (Lep). Un elemento che il presidente del Veneto Luca Zaia ha già sottolineato con favore e che il ministro Calderoli ha voluto spiegare oggi a Palazzo Balbi.

L'intervento di Calderoli è stato anticipato da un'introduzione di Zaia che ha sintetizzato la storia della maggiore autonomia richiesta dal Veneto con il referendum. «Dopo il voto dei veneti, io ho incrociato cinque governi - ha ricordato Zaia - Con il primo, quello di Paolo Gentiloni, siamo riusciti ad ottenere una pre-intesa. Poi siamo stati letteralmente presi in giro dai governi di Giuseppe Conte. Io guardo ai fatti e i fatti non ne abbiamo avuti neanche con il governo di Mario Draghi. Invece con il governo di Giorgia Meloni abbiamo un ministro che ha già in mano una bozza di legge di attuazione e una legge di bilancio che stabilisce la realizzazione dei Lep. È un segnale primordiale, ma almeno c'è».

Sui Lep, Calderoli ha spiegato: «Con i Lep non realizziamo l'autonomia ma il presupposto per poter arrivare all'autonomia. Con i Lep si stabiliscono i livelli essenziali delle prestazioni e cioè si stabiliscono i livelli essenziali di garanzia dei diritti sociali e civili. E quindi se una regione avrà la competenza in una materia dovrà essere consapevole che per quella materia devono essere garantiti determinati livelli essenziali».

Ma il ministro ha descritto anche la bozza sulla legge di attuazione dell'autonomia differenziata. «È una legge che definisce tutto il percorso prima del passaggio parlamentare. Nei passaggi di competenze dallo Stato alle Regioni ci deve essere un'intesa anche di natura finanziaria, perché il passaggio implica anche lo spostamento di beni economici, strumentali e umani. Questa proposta di legge avrà un cammino parallelo alla cabina di regia che deve stabilire i Lep nel giro di un anno. Quindi alla fine del 2023 si potrebbe approvare questa legge di attuazione dell'autonomia e nel 2024 si potrà cominciare a sottoporre al voto del Parlamento le intese sulle competenze».