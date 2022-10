Zaia in sintonia con Calderoli: «In settimana l'incontro al Ministero sull'autonomia»

«Quello di oggi è stato un incontro di cortesia e di amicizia. Ringrazio il Ministro Calderoli per aver voluto diffondere un comunicato con parole di stima, dopo una visita privata avvenuta oggi a Padova. Un incontro dove abbiamo colto l’occasione per parlare dell’obiettivo che ci accomuna, quello dell’accelerare il percorso istituzionale verso l’autonomia».

È questo il commento del Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, dopo essersi recato in visita privata a Roberto Calderoli, Ministro degli Affari Regioni, in questi giorni a Padova.

«Dopo il piacevole incontro di oggi ci rivedremo mercoledì al ministero a Roma, in forma ufficiale e operativa. Sarà l’occasione per mettere nero su bianco e definire i dettagli del progetto di legge e le tappe per arrivare all’autonomia prima possibile. Sono certo che la competenza e la sensibilità di Calderoli saranno determinanti per concludere questo percorso, in un clima di grande collaborazione», ha concluso il Governatore.