Autonomia del Veneto, Zaia vede Calderoli: «Bozza della legge già nelle prossime settimane in Consiglio dei ministri»

«Si parte con il piede giusto. Nell’incontro con il ministro Calderoli di oggi ho potuto finalmente vedere quello che il Veneto chiede da molto tempo: poter accelerare i tempi e allineare l’agenda dello Stato alle richieste delle Regioni, che vogliono arrivare finalmente all’autonomia». Lo ha detto il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, a margine dell’incontro con il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie. Lo stesso governatore ha poi precisato che si tratta di «un’autonomia adattata e applicata alle richieste dei singoli territori, per questo "differenziata"».

Il governatore del Veneto ha poi aggiunto: «Con il ministro Calderoli c’è una visione comune. Lo stesso ministro ha voluto accelerare i tempi del percorso verso l’autonomia, condividendo una bozza della legge di attuazione, che nelle prossime settimane potrebbe già essere sottoposta al Consiglio dei ministri. Rispettando quindi le tempistiche dettate dallo stesso Calderoli, al quale vanno i miei personali ringraziamenti. Il ministro infatti aveva prospettato alcuni giorni fa la possibilità di approvare la legge di attuazione entro quest’anno, per poi lavorare sui successivi decreti a partire dal 2023. Si tratta finalmente di tempistiche rapide, - ha concluso Zaia - che impegnano le Regioni ed il paese ad un percorso comune nella realizzazione di una riforma più che mai necessaria, chiesta a gran voce dai cittadini e prevista dalla Costituzione».

Anche Elisa Venturini, capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale è intervenuta nel dibattito sull'autonomia del Veneto manifestando sintonia con la posizione espressa dal presidente Zaia: «I veneti si sono espressi con un referendum e l’obiettivo finale deve essere portare a casa le 23 materie per le quali è possibile richiedere le competenze. - spiega Elisa Venturini - In Costituzione ci sono 23 materie e ogni Regione ne chiede quante vuole. Le prime quattro materie che potrebbero essere sul tavolo al centro della trattativa tra Stato e Regione che si svolge in queste ore sono l’Istruzione, la Salute, le Politiche del Lavoro e la tutela dell’ambiente e dell’ecosistema: temi assolutamente centrali, che hanno avuto ed avranno un grande impatto sulla vita delle persone. Se in breve tempo le competenze di queste materie venissero passate alla Regione Veneto io credo che sarebbe una buona notizia», ha concluso la capogruppo di Forza Italia in Regione Elisa Venturini.