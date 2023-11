Autonomia del Veneto, al via le dichiarazioni di voto in Commissione al Senato. Zaia: «Questo esecutivo ha ingranato la marcia»

«Il percorso proposto e portato vanti dal ministro Calderoli verso l’autonomia differenziata si sta affermando per concretezza e sta proseguendo con rigore». Con queste parole, il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, ha espresso soddisfazione per l’avvio delle dichiarazioni di voto sulla riforma dell’autonomia, in programma mercoledì 15 novembre alla Commissione affari costituzionali di Palazzo Madama.

«Con l’inizio delle dichiarazioni di voto sul Ddl, - ha evidenziato il governatore del Veneto Luca Zaia - in Commissione affari costituzionali al Senato si raggiunge una nuova e ulteriore tappa di questo cammino. Rimaniamo in attesa di una rapida conclusione dei lavori in Commissione, preludio all’approdo in Aula della riforma».

Il presidente Zaia ha infine ribadito: «Il lavoro portato avanti sotto questo esecutivo ha ingranato la marcia verso l’applicazione di quanto previsto dalla Costituzione in materia di autonomia come fino ad oggi non era ancora stato fatto».