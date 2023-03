Mattarella firma il ddl sull'autonomia, Stefani: «Giornata storica». Zaia: «Progetto in totale armonia con la nostra Costituzione»

Nella giornata odierna, giovedì 23 marzo, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato i disegni di legge delega per la riforma fiscale e di disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario. In conseguenza di tale passeggio, i due disegni di legge potranno ora essere presentati in parlamento.

In merito non si è fatto attendere il commento soddisfatto del governatore del Veneto Luca Zaia: «Con la firma del Capo dello Stato al ddl, il percorso verso l’autonomia differenziata segna un una nuova tappa nel suo cammino istituzionale. È un atto importante per il prosieguo del progetto che è in totale armonia con la nostra Costituzione. La nostra carta fondamentale, infatti, nasce squisitamente autonomista, caratteristica che è stata ribadita con la legge costituzionale del 2001».

Lo stesso governatore Luca Zaia ha poi aggiunto: «Un passaggio rilevante, a pochi giorni dall’approvazione in Consiglio dei ministri, che apre la via verso il parlamento. Come insisto a ripetere l’autonomia non è contro nessuno, non è un’invenzione di qualcuno ma è un’opportunità per tutti. Come ha ricordato proprio il presidente Mattarella a Monza, - ha concluso Zaia - è condizionata al rispetto e all’attuazione del dettato della Costituzione».

Dalla compagine leghista una netta soddisfazione è stata espressa anche dalla senatrice veneta e vicepresidente vicario della Lega al senato Mara Bizzotto, la quale in una nota ha dichiarato: «Oggi si compie un altro passo avanti verso l’autonomia. Con la firma del ddl Calderoli da parte del presidente della Repubblica si certifica il buon lavoro del ministro, autorizzando l’iter parlamentare, come prevede la Costituzione. Adesso avanti tutta, auspicando che il provvedimento sia presto calendarizzato, per un paese più moderno ed efficiente».

Di «giornata storica per il Veneto» ha infine parlato anche il deputato Alberto Stefani, coordinatore della Lega in Veneto, che commentando la firma del ddl sull’autonomia differenziata da parte del presidente Mattarella, si è anche rivolto alle opposizioni: «A sinistra stiano tranquilli - ha detto Stefani - e plachino le polemiche: l'autorizzazione del Quirinale è la prova che il percorso si inserisce in un ambito di compatibilità costituzionale. È sempre più vicina l’attuazione di una battaglia storica della Lega e che i veneti chiedono a gran voce dal 2017. Seguiremo i lavori da vicino e con la massima attenzione e aggiorneremo costantemente sull’iter parlamentare», ha concluso il deputato coordinatore della Lega in Veneto Alberto Stefani.