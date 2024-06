Mattarella promulga legge sull'autonomia. Zaia: «La più grande opportunità di riforma»

Ieri, 26 giugno, a sei giorni dalla sua approvazione definitiva in Parlamento, la legge sull'autonomia differenziata è stata promulgata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Ora non resta che la pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale per dare il via ai percorsi che le singole Regioni decideranno di seguire per ottenere maggiore autonomia su quegli ambiti che non sono di esclusiva competenza statale. Già da ora, infatti, le Regioni possono avere da Roma più autonomia su quelle funzioni che non richiedono la definizione dei Lep (Livelli essenziali di prestazione). I Lep sono il livello minimo che i servizi pubblici devono avere in tutto il territorio nazionale. Solo che attualmente questi Lep non sono ancora descritti e per definirli ci vorranno circa due anni. Ma una volta definiti, le Regioni potranno concordare con lo Stato maggiore autonomia anche su quelle funzioni che necessitano dei Lep.

«Non nascondo il grande entusiasmo con cui ho appreso la notizia - ha commentato ieri il presidente della Regione Luca Zaia, sapendo della promulgazione da parte di Mattarella - Con la firma del Capo dello Stato, che ringrazio per l'attenzione dedicata, è sancita la linearità con il dettato costituzionale della riforma. Siamo orgogliosi di aver lavorato a questo obiettivo e di aver raggiunto questa tappa, una pietra miliare nella storia della Repubblica Italiana. Ora attenderemo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale per ripartire con le trattative rispetto alle materie previste dalla Costituzione. Si apre la più grande opportunità di una vera riforma, l’unica possibile, per il nostro Paese. È il momento di abbandonare le discussioni che fino ad ora hanno prodotto soltanto divisione e lavorare al futuro con lo spirito dei Padri costituenti che hanno pensato una repubblica una e indivisibile ma rispettosa e promotrice delle autonomie locali».

Delusi, invece, i contrari alla riforma, i quali avevano chiesto a Mattarella di non firmare la legge e di prendersi del tempo, o almeno di precisare i modi in cui interpretare la legge. «Sono state smentite settimane di bugie e di strumentalizzazioni - ha commentato il deputato della Lega Alberto Stefani - La legge è costituzionale e cambierà il nostro Paese».