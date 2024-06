Autonomia differenziata, legge pubblicata in Gazzetta Ufficiale

Dopo l'approvazione in Parlamento e la promulgazione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge sull'autonomia differenziata regionale. Legge che quindi entrerà in vigore dal prossimo 13 luglio.

Completato dunque un altro passaggio atteso dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia, che ha commentato: «Il percorso è stato scandito da tempi precisi, grazie al lavoro e alla collaborazione tra Governo, Parlamento, istituzioni nazionali e locali. Tappe portate avanti con serietà e rigore, valorizzando il dialogo e raccogliendo gli spunti più autorevoli per migliorare il provvedimento. Dopo l’approvazione e la promulgazione da parte del Presidente Mattarella, ora per l'autonomia prosegue il percorso applicativo: in Veneto già guardiamo avanti ai prossimi passi. Si tratta di una riforma fondamentale per l’intero Paese, da Nord a Sud. Una riforma attenta ai territori, che esalta le potenzialità di ogni singola regione».

Ma il fronte dei contrari composto da partiti di opposizione, dai sindacati Cgil e Uil e da diverse altre associazioni si è riunito oggi, 29 giugno, per affrontare gli adempimenti necessari a depositare in Corte di Cassazione il quesito abrogativo della legge e avviare quanto prima la campagna referendaria. «Si sta lavorando alla costituzione di un comitato promotore il più ampio e trasversale possibile, cui far partecipare tutte le forze, le associazioni e le personalità che condividono l’obiettivo di fermare un'autonomia differenziata destinata ad aumentare, inevitabilmente, i divari territoriali e le già insopportabili diseguaglianze a tutte le latitudini, compromettendo le prospettive di crescita e di coesione sociale dell'Italia intera», ha fatto sapere Cgil.