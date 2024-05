Il ministro Roberto Calderoli arriva a Verona per presentare la riforma dell'autonomia differenziata

L’iter dell’autonomia differenziata verrà illustrato nel corso dell’incontro pubblico che si terrà a Verona sabato 25 maggio alle ore 17, presso l’Interporto Quadrante Europa nella Sala Brunetto, in via Sommacampagna 22/A. Tra i relatori annunciati ci sarà anche Roberto Calderoli, attuale ministro per gli affari regionali e le autonomie.

Sarà inoltre presente l’eurodeputato veronese Paolo Borchia, capolista alle prossime elezioni europee nella circoscrizione Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna.

«Un dibattito che sarà occasione di approfondimento sulla riforma, - spiega una nota dell'eurodeputato Paolo Borchia - con un aggiornamento relativo al percorso in parlamento e ai benefici che l'autonomia porterà, al Veneto e al resto del paese, come piena assunzione di responsabilità e valorizzazione della buona amministrazione».