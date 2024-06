I favorevoli esultano e rivendicano, i contrari promettono battaglia: politica divisa sull'autonomia differenziata

C'è chi esulta, chi la rivendica e chi la contesta, promettendo battaglia. Il "Si" della Camera dei Deputati sull'autonomia differenziata è arrivato solamente nelle scorse ore, ma ha già diviso la politica in schieramenti.

C'è chi dice "No"

Contario il Movimento 5 Stelle e l'Onorevole Enrico Cappelletti ha spiegato così le ragioni: «Il M5S non é contrario a maggiori forme di autonomia regionale di per sé. Ma abbiamo votato contro la proposta Calderoli per diversi motivi. Innanzitutto non ci mette un solo euro, quando sono stati calcolati addirittura in 100 miliardi di euro i costi legati alla sua applicazione. La riforma proposta, umilia il ruolo del Parlamento, relegandolo ad un ruolo meramente subalterno. Ci sono inoltre alcune materie, come l’energia o la ricerca che se delegate alle regioni, aumenteranno le inefficienze ed i costi delle bollette dei cittadini. Riteniamo infine che non tutela le aziende che faranno fatica a competere dovendo districarsi tra 20 sistemi regionali, con leggi e regolamenti diversi. Non a caso, anche Confindustria, ha sonoramente bocciato la riforma. Teniamo presente che ben 50 audizioni svolte in Senato, hanno visto tutti contrari: Confindustria, perfino la Conferenza Episcopale, Bankitalia, l’Ufficio Parlamentare di Bilancio… un record di contrarietà che non si era mai visto.

Come se non bastasse, il progetto autonomista é chiaramente un do ut des con il premierato, perseguito da Fdi (benché nel suo programma, FDI, si fosse impegnato con i cittadini per tutt’altro), che non ci convince affatto. Non è l’uomo solo al comando che possa risolvere i problemi del nostro Paese. In questo momento, ad esempio, è il Governo che sovrasta il Parlamento con l’abuso della decretazione d’urgenza che ha di fatto ibernato la potestà legislativa del Parlamento.

Ma al di là di questo, ci sono state irregolarità ed autentiche violazioni nel corso dell’approvazione del provvedimento, come mai visto prima d’ora: in Commissione Affari Costituzionali alla Camera la votazione del primo comma del primo articolo ha visto andare sotto maggioranza e governo, su un emendamento che abrogava la parola “autonomia”. Per questo motivo non è stato proclamato il risultato, e lo stesso emendamento è stato messo irritualmente nuovamente al voto, dopo qualche giorno. È un precedente che sta agli antipodi del concetto di democrazia e che ben rappresenta un provvedimento che durante la sua discussione ha visto da parte della maggioranza, il provocatorio richiamo alla decima mas ed anche la violenta aggressione in Aula di un collega, Leonardo Donno, colpito in mondovisione per aver tentato di omaggiare il Ministro Calderoli, di una bandiera italiana.

Che perfino il simbolo dell’unità nazionale venga ritenuto una provocazione, è una degenerazione di questa maggioranza e del clima introdotto da questo provvedimento, che rischia perfino di minare l’unità nazionale. Non escludiamo il ricorso al referendum per pervenire alla sua abrogazione, anche se, prima di allora, sarebbe bene che i cittadini si rendessero conto, in prima persona, delle conseguenze dannose che seguiranno alla sua applicazione. Così in una nota Enrico Cappelletti, deputato M5S eletto in Veneto».

Una ferma condanna, dopo quella del PD, è arrivata da Luca Perini di Sinistra Italiana Verona: «Con la definitiva approvazione notturna della legge sull'autonomia differenziata la maggioranza di destra centro in parlamento ha sancito un principio: le cittadine e I cittadini italiani non sono più tutti uguali di fronte alla legge.

È il trionfo del disegno originario della Lega: frantumare il paese rompendo il vincolo di unità e di solidarietà nazionale. E lo sventolio in aula delle bandiere padane sta a dimostrarlo.

Fratelli d'Italia e Forza Italia, complici, pagano il dazio di un patto scellerato. Alla lega l'autonomia, a forza Italia la separazione delle carriere e a fratelli d’Italia il premierato.

E a farne le spese sono la solidarietà, la democrazia e l'imparzialità di giudizio.

Avverseremo con ogni mezzo democratico questo provvedimento. Non ci rassegniamo a vedere il nostro paese diventare più ingiusto ed egoista.

Serve più che mai l'unità e la mobilitazione di tutti/e le cittadine e cittadini per contrastare e fermare un governo che è ancora fermo al medioevo».

C'è chi rivendica il proprio lavoro

«L’autonomia differenziata è legge dello Stato. Dopo una maratona notturna qui alla Camera, siamo riusciti a portare ai veneti questo risultato storico». A dirlo Flavio Tosi, deputato e coordinatore regionale di Forza Italia, che ha sottolineato «il lavoro del Governo Meloni, che è riuscito in quello che i precedenti esecutivi politici, in particolare i due governi Conte, non erano riusciti nemmeno ad avviare. Ora invece l’autonomia è legge e si apre la partita fondamentale dei Lep, che contribuirà a creare equità e far fare un passo avanti a tutte le Regioni».

Tosi inoltre ha messo in vetrina il contributo fondamentale di FI: «Da Forza Italia è partita in Veneto la proposta di legge che ha portato al referendum del 2017. E se due mesi fa non fosse stato per l’intervento decisivo del nostro Nazario Pagano, presidente della commissione Affari Costituzionali della Camera, l’iter legislativo si sarebbe bloccato. Non è un caso che a ottenere l’autonomia sia stato il primo governo politico in cui siede Forza Italia da dopo il referendum veneto»

«L’autonomia differenziata è merito di tutte le compagini che sostengono compongono il governo Meloni. L’avevamo promessa e l’abbiamo realizzata. Sottolineiamo però che politicamente proprio il ruolo di garanzia che si è assunta Forza Italia, che ha lavorato per l’equilibrio delle diverse sensibilità presenti nella coalizione, ha permesso di ottenere il risultato. A dimostrazione che gli obiettivi si raggiungono non con gli slogan o le frasi urlate o la demagogia, ma tessendo la tela, lavorando dietro le quinte e guidati dal realismo». Rivendicano il proprio ruolo anche i consiglieri regionali di Forza Italia Italia Elisa Venturini, Alberto Bozza e Fabrizio Boron, che parlano di «risultato storico che concretizza un percorso nato grazie a una nostra proposta in Regione del 2014 che poi ha portato al referendum veneto. Non a caso Forza Italia, anche in questa legislatura, ha scelto di mettere nel nome e nel simbolo del proprio gruppo consiliare la parola autonomia, per richiamare ogni giorno quale fosse l’obiettivo principale da raggiungere».

Anche il consigliere regionale veneto Stefano Valdegamberi, che a sua volta ha sottlineato il proprio ruolo in questo percorso: «Se oggi a Roma si parla di autonomia, in parte lo dobbiamo ad un Progetto di Legge Regionale che ho depositato nel 2013 su impulso di Indipendenza Veneta, con cui si prevedeva di indire un referendum per l’Indipendenza del Veneto.

Quella proposta fu molto forte, dirompente. Molto contestata e dibattuta perché sfidava apertamente lo Stato. Fu accompagnata da assemblee popolari, portò grande scompiglio e diventò legge grazie ad un accordo politico con il gruppo consiliare del PDL che assicurò il suo voto in aula a condizione che si approvasse contestualmente anche una loro proposta sull’autonomia, che da lì a poco avrebbero depositato». Entrambe furono impugnate dall’allora Governo dinanzi alla Corte Costituzionale; quella sull’indipendenza venne cassata mentre fu approvato uno dei quesiti previsti dell’altra legge, quello sull’autonomia differenziata.

«Se non fosse stata depositata quella sull’indipendenza credo che oggi non si sarebbe nemmeno parlato di autonomia. A volte le scelte coraggiose portano buoni frutti. Ricordo che a parlarmene per la prima volta fu Carlo Alberto Tesserin, un veterano della politica regionale, prima democristiano e al tempo del PDL. La Lega in quei giorni sottoscrisse con gli altri partiti della maggioranza la mia proposta sull’indipendenza. Il Consiglio Regionale approvò entrambe. Questi sono i fatti all’origine»..

«L'autonomia differenziata è legge, un risultato possibile solo grazie all'impegno, al lavoro e alla serietà del Governo Meloni. Per anni questo è stato un obbiettivo solo a parole dei governi che si sono succeduti alla guida della nazione, ma è solo con Giorgia Meloni alla Presidenza del Consiglio e con Fratelli d'Italia al governo che si è arrivati al risultato concreto», queste le parole del Senatore Luca De Carlo, coordinatore veneto di Fratelli d'Italia.

C'è chi esulta

C'è soddisfazione tra gli esponenti veronesi della Lega, a partire da Paolo Tosato, senatore del Carroccio. «L’Autonomia è Legge dello Stato. Finalmente, grazie all’impegno e alla determinazione del ministro Roberto Calderoli e della Lega, si dà attuazione alla Costituzione che, sin dal 1948, prevedeva con l’articolo 5, la vocazione autonomista del modello istituzionale da attribuire all’Italia. Ora, le Regioni, i territori, potranno chiedere e ottenere forme di autonomia per garantire migliori servizi ai cittadini secondo i principi di libertà e responsabilità. Il percorso autonomista non è mai stato una contrapposizione Nord-Sud. È una rivoluzione che vuole trasferire competenze e risorse dal centro alle periferie. L’Autonomia è un’opportunità per tutti: non dividerà il Paese ma, anzi, lo renderà più efficiente. La riforma libererà i territori da burocrazia, da tempi lunghi, da un dirigismo e centralismo che non permette alle Regioni di esprimersi al meglio delle loro potenzialità. I Paesi con costituzioni federaliste o autonomiste corrono più veloci degli altri e consolidano lo spirito dell’unità nazionale. Non bisogna diffidare di chi vuole garantire maggiore libertà ma di coloro che vogliono limitarla o ostacolarla».

«L’Autonomia è legge. Oggi è una giornata che aspettavamo da oltre 40 anni e che ricorderemo per sempre. Non abbiamo mai mollato. Non abbiamo mai perso la nostra identità. Il Leone ha ruggito!». Così Paolo Borchia, segretario provinciale della Lega Verona e vicesegretario della Liga Veneta: «L’approvazione di questa riforma rappresenta un traguardo storico non solo per la Lega ma per i Veneti: 2 milioni e 273 mila cittadini che il 22 ottobre 2017 si sono recati ai seggi e democraticamente l’hanno votata. Il mio "grazie" va prima di tutto a loro, senza i quali questa battaglia non l’avremmo mai vinta, poi al presidente Luca Zaia, al ministro Roberto Calderoli e a Matteo Salvini che ci ha permesso di portare avanti questo grandissimo progetto avviato da Umberto Bossi e Roberto Maroni. Abbiamo scritto una pagina epocale per un territorio più forte»