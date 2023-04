Autonomia differenziata, M5S e SI contrari. Conte: «Disastro da evitare»

L'ex premier Giuseppe Conte, da Treviso, e il coordinatore provinciale di Sinistra Italiana a Verona Luca Perini hanno lanciato dure critiche all'autonomia differenziata tanto cara alla Lega e al presidente della Regione Veneto Luca Zaia.

Sull'autonomia, infatti, non c'è passaggio amministrativo che il presidente Zaia non sottolinei. Lo ha fatto anche ieri, 26 aprile, dopo il via libera della presidenza del Senato al ddl collegato alla Legge di Bilancio 2023. Ma per come è stata pensata dal governo di Giorgia Meloni, questa autonomia potrebbe essere un boomerang per il Veneto e per gli imprenditori veneti. Imprenditori messi in guardia questa mattina dal leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte (qui il video di Padova Oggi).

Conte, oggi, ha partecipato ad un incontro pubblico a Treviso e poi proseguirà la sua giornata a Vicenza e Brescia. E sull'autonomia ha detto: Io sono particolarmente critico sia su come è stata pensata e sia su come la vogliono realizzare. Lo dico a tutti gli imprenditori veneti, attenzione alle false sirene. Voi che fate impresa vi troverete con venti sistemi diversi di regolazione. Quando andrete a vendere i vostri prodotti in altri territori vi troverete un'Italia frammentata. È un disastro che va assolutamente evitato».

Di autonomia differenziata e presidenzialismo, Sinistra Italiana ne parlerà a Verona sabato prossimo, 29 aprile, in un incontro pubblico organizzato per le 11 in Sala Tommasoli. Parteciperanno sindacati, associazioni, rappresentanti istituzionali e forze politiche del territorio e le conclusione saranno affidati a Giovanni Paglia, responsabile sui temi economici della segreteria nazionale di Sinistra Italiana.

E intanto, il coordinatore del partito a livello veronese Luca Perini ha anticipato: «Autonomia differenziata e presidenzialismo sono due proposte profondamente sbagliate. Non rispondono all’intreccio delle crisi che stiamo attraversando (economica, sociale, democratica e climatica) e ne acuiranno l’impatto. Pensiamo sia imprescindibile ripartire dalla Costituzione, a cominciare dalle inattuate disposizioni sociali del Titolo V e dal rafforzamento complessivo del pubblico quale garante dei diritti universali e dei servizi di base. All'opposto rispetto al neo-centralismo regionale sotteso all'autonomia differenziata, crediamo che un ruolo da protagonista possa essere svolto dai Comuni, cui competono funzioni sociali di grande rilievo e che sono, da sempre, il luogo della partecipazione democratica più estesa. Il Comune è il luogo di partecipazione e governo più vicino alla cittadinanza ed ai Comuni servono risorse e competenze per difendere il patrimonio pubblico».