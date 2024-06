Autonomia differenzia, approvato alla Camera il Ddl Calderoli: esulta il Carroccio

Dalla Camera dei Deputati ha dato il via libera definitivo al Ddl sull'autonomia differenziata, con 172 voti a favore, 99 contrari e 1 astenuto.

Approvazione tra le proteste

Un'approvazione giunta nella tarda serata di martedì al termine di una lunga seduta e non senza contestazioni. Elly Schlein, segretaria del PD, ha attaccato senza mezzi termini Giorgia Meloni: «Voi dovreste cambiare nome in "Brandelli d'Italia" o "Fratelli di mezza Italia": non si era mai visto prima una sedicente patriota spaccare l'Italia. Questa legge introduce la secessione e smantella la sanità e i servizi pubblici, vergogna». L'intera ala del centrosinistra ha protestato a gran voce contro il provvedimento, con i deputati di Alleanza Verdi e Sinistra che hanno anche esibito in aula copie della Costituzione al termine dell'intervento di Filiberto Zaratti, il quale ha dichiarato: «Volete distruggere il Risorgimento e la Resistenza, vergognatevi».

Soddisfazione nel Carroccio

Esultano i rappresentanti della Lega, a partire da Massimo Bitonci, sottosegretario al Mimit, che ha dichiarato: «Oggi, più che mai, è chiaro che l'autonomia differenziata è la scelta migliore per il futuro dell'Italia, un sogno che diventa realtà, richiesto a gran voce da Veneti e Lombardi con i referendum del 2017. Mentre la sinistra ha continuato strumentalmente ad opporsi all’attuazione della Riforma del Titolo V della Costituzione, la Lega ed il centrodestra al Governo, dopo la seduta fiume di questa notte, hanno riscritto la storia, approvando in via definitiva il Ddl Calderoli. Un grande risultato che ora, attraverso le intese con le Regioni, potrà portare nuove materie per le amministrazioni che vorranno cogliere questa fondamentale opportunità. Maggiori competenze e responsabilizzazione degli amministratori locali sulla loro azione, razionalizzazione della spesa, costi e fabbisogni standard cancellando il criterio della spesa storica e con i Lep, garanzie nazionali per i servizi sociali essenziali per combattere le diseguaglianze sociali. Attuazione di una riforma che unisce e non divide».

Roberto Calderoli, che ha dato il nome al Ddl, ha aggiunto: «A dirlo mi tremano le gambe per l’emozione: c'è il via libero definitivo della Camera all’Autonomia differenziata. L’approvazione di oggi è il coronamento di anni e anni di battaglie politiche della Lega, all’interno delle istituzioni e nelle piazze insieme ai militanti, con un voto che scrive una pagina di storia per tutto il Paese. Un percorso che mi rende particolarmente orgoglioso, quando penso al mio caro nonno Guido e al suo progetto del Movimento Autonomista Bergamasco. Nel mio cuore scorre un sangue autonomista fin da prima che io nascessi, è bello pensare di aver coronato anche il suo sogno. Da questo momento in avanti c’è un iter tracciato e ben definito, che permetterà alle Regioni di valorizzare le proprie eccellenze e garantire servizi sempre migliori ai cittadini, nel segno della responsabilità e della trasparenza. Sbaglia chi dice che questo provvedimento spaccherà l’Italia, perché farà l’esatto contrario. L’obiettivo è permettere a tutte le Regioni di correre sempre più veloce, riducendo i divari territoriali e realizzando quell’unità che c’è solo sulla carta. L’orizzonte è davanti a noi e la via da intraprendere è definita, ora non resta che avere il coraggio di percorrerla. Si apre una fase nuova, il Governo sarà al fianco di chi vorrà cogliere questa storica sfida».

Tra i più soddisfatti anche Alberto Stefani, segretario della Liga Veneta: «Oggi è un giorno storico per la Lega: essere relatore dell’Autonomia è stato un onore immenso. Un risultato che fa la storia della Lega. Ci vediamo a Montecchio venerdì prossimo, per festeggiare questo risultato straordinario. Grazie a Luca Zaia, pioniere di questa riforma, a Roberto Calderoli per averla realizzata e difesa, a Matteo Salvini per aver permesso tutto questo e aver posto l’autonomia come punto fermo del Governo. Ce l’abbiamo fatta».

Zaia

Non si sono fatte attendere le parole di Luca Zaia, presidente della Regione Veneto. Queste le sue prime dichiarazioni: «È una giornata storica. All’alba di oggi si è scritta una bella pagina di democrazia. Un grande segno di rispetto democratico nei confronti del popolo. Il pensiero va ai 2 milioni e 273 mila veneti che, a prescindere dall’appartenenza politica, sono andati a votare per l’autonomia il 22 ottobre 2017. Un esercito composto e compatto, che giorno dopo giorno ci ha dato forza per portare avanti la riforma.

Ringrazio il Ministro Calderoli, che ha lavorato davvero molto, la premier Giorgia Meloni che ha mantenuto la parola, il vicepremier Matteo Salvini per aver sostenuto politicamente il progetto fin dai primordi, in tempi non facili, con la maggioranza. Un ringraziamento a chi ha lavorato nelle aule parlamentari, nelle sedi istituzionali, fra la nostra gente per far capire la portata di questo passo storico. Tutti coloro insomma che hanno votato e sostenuto questo percorso, affrontato con estrema coerenza e rispetto della Costituzione, nel solco dei dettami dei padri costituenti e della volontà della cittadinanza.

Ora si pone una pietra miliare: è stata scritta una pagina importante della storia del nostro Paese e della nostra comunità. All’insegna di un percorso di modernità, responsabilità ed efficienza. L’Italia, con gradualità e rispetto, andrà verso un modello gestionale già assunto in maniera vincente da molti grandi paesi europei e a livello internazionale. L’obiettivo sarà la lotta alle diseguaglianze e la maggior vicinanza delle istituzioni ai cittadini.

Con l’approvazione dell’autonomia, e la sua successiva pubblicazione, inizia un percorso che vedrà ognuno di noi impegnato alla stesura delle singole intese. Mettendo a frutto la reale efficacia dell’autonomia differenziata, con gli accordi tra lo Stato e le Regioni che vorranno chiedere, con responsabilità, l’autonomia».