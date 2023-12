Autonomia, Zaia: «Ddl in Parlamento tra meno di un mese: appuntamento con la storia»

«Tra meno di un mese il disegno di legge sull’autonomia approderà al Parlamento e sarà discusso a Palazzo Madama. Siamo di fronte a un appuntamento con la storia, un passo determinante in cui trova conferma la concretezza del cammino portato avanti fino ad oggi e di cui questo Esecutivo si è fatto carico in maniera molto pragmatica, con l’impegno del Ministro Calderoli, della Premier Meloni, dell’intera compagine di Governo».

È l’affermazione del presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commentando la notizia che, nella riunione dei capigruppo, il ddl per l’autonomia differenziata è stato calendarizzato nella discussione al Senato per il prossimo 16 gennaio.

«In questa attesa continuiamo a sostenere la riforma come indispensabile per tutto il Paese, l’unica vera soluzione per ripartire con un nuovo rinascimento che lo trascini fuori dall’immobilismo di decenni – ha aggiunto Zaia -. L’autonomia sarà la risposta a tutti i cittadini che chiedono uno Stato più vicino a loro, e anche ai Veneti che l’hanno richiesta a schiacciante maggioranza con il referendum consultivo del 22 ottobre 2017: è la soluzione che consentirà al Paese di entrare nella modernità con una grande assunzione di responsabilità da parte di ognuno. Chi non intende scrivere questa pagina di storia, lascerà che siano altri a farlo».