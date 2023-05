Effetto Schlein nel Partito Democratico scaligero, aumentano gli iscritti

È stato approvato all'unanimità dei 36 componenti della direzione presenti alla riunione dello scorso 3 maggio il documento politico proposto dal segretario provinciale Franco Bonfante con cui viene fatto un primo bilancio del Partito Democratico veronese dal congresso terminato a fine febbraio.

Sul versante dei numeri, sono aumentati gli iscritti: 184 in più rispetto allo stesso periodo del 2022 (+12%) con un picco ad aprile, in parte attribuibili all’effetto delle primarie e della nuova segretaria nazionale Elly Schlein. Due fattori che sembrano aver riacceso la partecipazione. Un partecipazione che ora il PD vuole mantenere viva con una linea comunicativa e di progettazione che si caratterizzi per la qualità delle proposte nella piena lealtà verso gli alleati, a Verona come nel resto della provincia.

«In questi due mesi della nuova dirigenza del partito veronese abbiamo riflettuto su quale possa essere la strada migliore per dare un contributo reale all'amministrazione comunale e riteniamo che la via corretta sia stata tracciata da alcune conferenze e comunicati stampa sui diversi aspetti della vita cittadina e dal convegno sulla Marangona, in cui si è cercato di unire competenza dei nostri relatori, apertura al confronto, proposte innovative per la città, avvio di un’efficace comunicazione - si legge nel documento approvato - Il PD provinciale continuerà su questo percorso che intende dare maggiore ruolo al partito, ai suoi organi e ai circoli della città».

Infine, grazie alle primarie e al lavoro di relazioni svolto nei Comuni che andranno al voto domenica 14 e lunedì 15 maggio, il PD provinciale è riuscito a creare le condizioni anche per la riapertura del circolo di Castel D’Azzano con nuovi iscritti.