«Aoui sottovaluta gravità dell'attacco hacker. E il Sio non funziona ancora»

«Nelle parole dell'azienda ospedaliera di Verona c'è una grave sottovalutazione dell'attacco hacker subìto e non c'è nessuna soluzione per il nuovo sistema informatico non funziona ancora». Due voci del Partito Democratico di Verona per un duplice affondo contro i vertici dell'Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona (Aoui). Azienda colpita dalla cyber-gang Rhysida, la quale è riuscita a copiare a scopo di estorsione una parte dei dati celati nel sistema informatico ospedaliero. Un sistema informatico che è stato da poco rinnovato, creando in questa fase di passaggio qualche disagio a lavoratori e utenti.

La consigliera regionale Anna Maria Bigon ed il segretario provinciale del PD Franco Bonfante hanno prima valutato negativamente la reazione di Aoui alla pubblicazione nel dark web di tutte le informazioni rubate da Rhysida. «I vertici dell'azienda ospedaliera di Verona giocano con le parole, affermando che non c'è perdita di dati. I pirati informatici sono riusciti a copiarli e a diffonderli. E non si tratta solo di informazioni datate, come si continua ad affermare nel tentativo di sminuire, ma anche di referti e documenti interni molto recenti e delicati. Non occorre essere dei tecnici informatici per sapere che tali dati sensibili possono costituire materiale per ulteriori attacchi a singoli e istituzioni. Senza contare l’enormità delle violazioni in materia di privacy».

E quella che Bigon e Bonfante reputano una «grave sottovalutazione» si aggiunge al «silenzio sulle misure da prendere con il nuovo sistema informatico». Introdotto a fine giugno, il nuovo Sio «continua a produrre lunghe e ingiustificate attese per l’utenza e a complicare ogni oltre limite tollerabile il già delicato lavoro di medici e infermieri - hanno spiegato i due esponenti del PD - Basta con il rimpallo di responsabilità: se è vero che la responsabilità del bando è regionale, più precisamente di Azienda Zero, è altrettanto vero che i danni vengono subiti i da Verona e dai veronesi. È quindi insostenibile l’ossequioso silenzio che chi di dovere continua a mantenere su questo problema: da Verona deve partire la richiesta ferma di porre fine ai disagi, sospendendo il sistema in attesa di soluzioni definitive. E durante questo lasso tempo, evitare la sua implementazione in altri ospedali veronesi».