Nuove assunzioni nella polizia locale e più telecamere a Verona grazie a un finanziamento del ministero dell'interno

Secondo quanto comunicato da Palazzo Barbieri, sono stati riconosciuti al Comune di Verona da parte del ministero dell’interno oltre 230 mila euro di finanziamento per il potenziamento delle attività in favore della sicurezza urbana. I fondi, viene poi precisato dal Comune, saranno destinati nello specifico per la realizzazione del progetto "Nuovo sistema riconoscimento targhe e potenziamento del Corpo della Polizia locale" che prevede l’assunzioni di agenti, per 89.887 euro, e l’installazione di 17 videocamere. Queste ultime saranno dotate di tecnologia per la lettura delle targhe e saranno posizionate in 15 nuove aree individuate dall’amministrazione.

«Le nuove risorse, che sono state registrate oggi con una variazione al bilancio 2024 - ha spiegato l’assessora alla sicurezza Stefania Zivelonghi - sono collegate ad una delibera di giunta approvata lo scorso 19 aprile che ha stabilito di utilizzare il finanziamento di oltre 230.000 euro destinato a Verona per sicurezza urbana in uno specifico progetto di rafforzamento dei sistemi di controllo del territorio e del personale di polizia locale».

La stessa Zivelonghi ha poi precisato: «Questo va nella direzione di potenziare i sistemi di presidio del territorio anche attraverso controlli digitalizzati ed informatici. Un sistema necessario che viene abbinato al presidio fisico effettuato dagli agenti di polizia locale su tutto il territorio. Attività combinata su cui stiamo investendo tutte le risorse possibili».