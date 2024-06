Bando per 5 agenti di polizia locale, Polato: «Così pochi è un'offesa ai veronesi»

Il Comune di Verona assumerà cinque istruttori di polizia locale tra il 2024 e il 2025. «Pochi», per il consigliere regionale veronese Daniele Polato, che continua a denunciare un'insicurezza diffusa in città. Al consigliere di Fratelli d'Italia ha però replicato l'assessore al bilancio di Verona Michele Bertucco, evidenziando che la selezione produrrà una graduatoria da cui l'ente potrà pescare nuovi agenti non appena avrà risorse sufficienti ad assumerli.

Da pochi giorni, il Comune di Verona ha indetto una selezione pubblica per esami per il conferimento di 5 posti a tempo pieno ed indeterminato di istruttore di polizia locale. Le domande dovranno pervenire tramite procedura telematica di iscrizione, entro il 27 giugno 2024.

Un bando ritenuto «un'offesa ai veronesi e al loro bisogno di sicurezza» dal consigliere Daniele Polato, che ha parlato di «mancanza di visione e di programmazione» da parte di Palazzo Barbieri. Secondo Polato, «è evidente che questa amministrazione non ha a cuore la sicurezza dei cittadini e nemmeno la cognizione del territorio che è chiamata a governare. Oltre al numero esiguo di personale c’è da considerare anche una questione di tempi entro i quali formare gli agenti. Inoltre, oltre al problema crescente del "far west" in varie zone del centro e della periferia, Verona è una città che ospita eventi fieristici internazionali come Vinitaly e Fieracavalli, conta un afflusso turistico fra i più alti in Italia e vanta società sportive che attirano tifoserie da tutto il Paese. Da rimarcare che la città si deve preparare a ospitare due cerimonie delle Olimpiadi e Paralimpiadi invernali nel 2026 che richiederanno numerosi agenti preparati per gestire l’afflusso di persone: un bando del genere è antistorico e offensivo per i cittadini».

L'intervento del consigliere Polato è stato però criticato dall'assessore al bilancio e al lavoro del Comune di Verona Michele Bertucco, il quale ha evidenziato: «Nel 2023, la nostra amministrazione ha assunto 42 fra agenti e funzionari di polizia locale, il doppio rispetto al 2021 e 2022». I numeri a cui Bertucco fa riferimento sono quelli forniti dal Comune ed indicano le assunzioni, nel 2023, di 21 istruttori di ruolo e 21 non di ruolo, a cui si aggiungono i 3 istruttori di ruolo, i 3 non di ruolo da prorogare e i 2 funzionari di ruolo assunti quest'anno. Negli anni passati, invece, nella polizia locale sono stati assunti 17 istruttori e 4 funzionari in ruolo, nel 2021, e 4 istruttori in ruolo e 16 non in ruolo nel 2022. «E li abbiamo assunti in un momento di tagli dei finanziamenti da parte del Governo agli enti locali, che stanno riducendo le possibilità di spesa corrente, quindi anche quelle che riguardano il personale - ha aggiunto Bertucco - C'è un'attenzione massima verso la sicurezza della nostra città. E i 5 agenti che verranno assunti faranno parte di una graduatoria che resterà aperta e da cui il Comune potrà acquisire nuove risorse lavorative. Stiamo infatti lavorando per aumentare a bilancio le risorse disponibili, per garantire nuove assunzioni».