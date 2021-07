Assembramenti alla stazione di Verona Porta Nuova. «Dove sono le autorità?»

«Dove siano le autorità sanitarie; il sindaco, che è responsabile della salute dei cittadini; e la Regione, che dovrebbe programmare il trasporto ferroviario tenendo conto che ci sono tratte fortemente battute nel periodo estivo?». La domanda se l'è posta il consigliere comunale del Partito Democratico Federico Benini, dopo essere passato due giorni fa, 28 luglio, alla stazione di Verona Porta Nuova. Benini ha documentato con delle fotografie quanto accaduto intorno alle 11.30, al passaggio del treno regionale diretto a Peschiera del Garda.

«Malgrado i segnaposti per terra, che indicano le distanze minima da rispettare, il binario era stipato di viaggiatori, probabilmente in buona parte diretti ai parchi di divertimento del Lago. Molti infatti sono giovani e giovanissimi - ha spiegato Benini - Ed il treno regionale è stato immediatamente riempito. Dopo tante parole su vaccinazioni e variante Delta, stiamo ancora ad assistere a scene come questa che rappresentano benzina sul fuoco della quarta ondata pandemica già in corso».

«Oltre che insalubri, tali assembramenti sono anche incivili in quanto indicativi di un'offerta di trasporto assolutamente insufficiente rispetto alla domanda dei cittadini - ha aggiunto il consigliere PD - Tremo al solo pensiero di quello che accadrà a settembre con la riapertura delle scuole visto che, per il secondo anno di fila, non è in programma da parte del Comune e della Regione nessun potenziamento strutturale del servizio di trasporto pubblico».