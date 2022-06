Niente concerto di Amnesty International a Verona, il presidente: «Interpretazione discutibile sul silenzio elettorale»

Non si terrà a Verona il concerto organizzato da Amnesty International Italia con l’associazione "Voci per la libertà", originariamente previsto per sabato 11 giugno nell'ambito della trentasettesima assemblea generale di Amnesty International Italia. L'assemblea è in programma presso l’Hotel San Marco da venerdì 10 a domenica 12 giugno.

Emanuele Russo, presidente di Amnesty International Italia, ha spiegato così in una nota il motivo della cancellazione dell'appuntamento: «L’evento è stato annullato a causa di un’interpretazione assai discutibile, da parte del Comune di Verona, della normativa relativa al rispetto del silenzio elettorale, come se si fosse sospettato che un’organizzazione per i diritti umani e gli artisti suoi ospiti avrebbero voluto approfittare di un palco per fare propaganda politica il giorno prima delle elezioni amministrative. Siamo estremamente rammaricati per questa decisione», ha concluso Emanuele Russo.

All’assemblea generale di Amnesty International Italia, secondo quanto si legge in una nota, parteciperanno in presenza «circa 250 tra delegati e soci singoli dell’associazione, che approveranno la relazione del Comitato direttivo e degli altri organismi di nomina assembleare e il bilancio consuntivo 2021 e, inoltre, voteranno mozioni su varie tematiche riguardanti il lavoro sui diritti umani». Nel corso dell’assemblea generale, inoltre, «si svolgeranno seminari sul diritto di protesta pacifica, diritti dei lavoratori e delle lavoratrici del sesso, intersezionalità e diritti delle donne in Afghanistan».

Sabato 11 giugno, inoltre, a partire dalle 18 in piazza Cittadella «i partecipanti all’assemblea generale prenderanno parte a un flash-mob a tutela di libertà e uguaglianza per tutte le persone, senza distinzioni e discriminazioni». Infine, sempre nel corso dell’assemblea generale, nella giornata di domenica 12 giugno «verrà conferito all’ex ciclista Alessandra Cappellotto il premio Sport e diritti umani 2022 istituito da Amnesty International Italia e Sport4Society, alla presenza del presidente della giuria Riccardo Cucchi».