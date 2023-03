Artisti di strada a Verona, la Quinta boccia il regolamento: «Solo motivi politici, ma l'iter va avanti»

«Una presa di posizione ideologica ha impedito, durante la riunione del Consiglio, che la Quinta Circoscrizione approvasse il regolamento per l'esercizio delle arti di strada che il Comune di Verona intende adottare per allinearsi alle maggiori città italiane ed europee». Questa la nota del movimento Traguardi, tra le forze di maggioranza di Palazzo Barbieri, dopo quanto avvenuto nella serata di mercoledì nel parlamentino della Quinta, guidato dal presidente Raimondo Dilara, in quota Fratelli d'Italia

«Per motivi esclusivamente politici, nascosti malamente dietro una serie di emendamenti assurdi e non richiesti che pretendeva di votare, la maggioranza ha perso l'occasione di affermare l'importanza della valorizzazione dei quartieri», afferma Annalisa Avesani, consigliera di Traguardi in Quinta Circoscrizione. «Tutto questo è avvenuto mentre in altre Circoscrizioni i consiglieri degli stessi gruppi politici si sono espressi a favore, oppure astenendosi, ma in entrambi i casi dimostrando di comprendere le potenzialità di questo regolamento per rivitalizzare anche le zone più periferiche della città».

«Dispiace che ancora una volta abbiano prevalso gli interessi politici rispetto al benessere di una zona che con l'adozione del regolamento sugli artisti di strada potrebbe rigenerarsi dal punto di vista culturale e sociale», dichiara la consigliera comunale Beatrice Verzè, capogruppo di Traguardi. «Tutto questo è possibile e ne abbiamo avuto la dimostrazione pochi giorni fa grazie all'iniziativa "Una domenica a Borgo Roma", che ha rappresentato una grande occasione di aggregazione e di scambio con le tante realtà del terzo settore attive sul territorio».

«L'iter va avanti comunque», sottolinea il consigliere comunale Giacomo Cona, referente del gruppo di lavoro che ha elaborato il regolamento sugli artisti di strada, «e sarà adottato anche a beneficio dei quartieri della Quinta Circoscrizione, che purtroppo sono ostaggio di una maggioranza miope, convinta di “votare contro” Palazzo Barbieri senza rendersi conto di ostacolare la valorizzazione del proprio territorio».