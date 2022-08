In Veneto varato il bilancio di previsione, Calzavara: «Una manovra da 17 miliardi coerente col programma del governo»

«Siamo un esempio di Regione virtuosa - afferma l'ass. al Bilancio Francesco Calzavara - e in questo scenario confermiamo per il tredicesimo anno consecutivo un Veneto Tax Free, unica regione che anche quest’anno non introdurrà nessuna addizionale IRAP»

«Varare con questo importante anticipo i documenti di bilancio della Regione del Veneto significa rendere certe e disponibili, già all’inizio del 2023, le risorse necessarie per dare copertura di spesa a tutti i capitoli di bilancio e attuare così il programma di governo. In attesa dell’ottenimento della legittima autonomia differenziata, l’Amministrazione regionale veneta, unico esempio nel panorama nazionale, approvando la propria manovra di bilancio 2023-2025 il giorno dopo Ferragosto, riflette l’efficienza della macchina regionale. Non solo due mesi prima di quanto ordinariamente accade nel mondo degli enti territoriali (quelli che rispettano il termine del 31.12 per l’approvazione dei bilanci), ma addirittura solo un mese dopo una parifica totale del proprio Rendiconto 2021, approvato anch’esso in tempi record, in parallelo all’Assestamento generale del Bilancio 2022». Così l’assessore al Bilancio e alla Programmazione della Regione del Veneto Francesco Calzavara, introduce il nuovo bilancio di previsione 2023-2025, una manovra che definisce «coerente con la programmazione degli ultimi dodici anni» e che «dimostra la capacità dell’ente pubblico di saper programmare in maniera efficiente le spese pensate per dare risposte e strumenti a cittadini ed imprese in tempi rapidi e certi».

L'ass. Francesco Calzavara quindi aggiunge: «Siamo un esempio di Regione virtuosa e in questo scenario confermiamo per il tredicesimo anno consecutivo un Veneto Tax Free, unica regione che anche quest’anno non introdurrà nessuna addizionale IRAP. Ciononostante, ai veneti continueremo a dare risposte tempestive introducendo anche nuove agevolazioni fiscali. Ad esempio in materia di tassa auto, in favore dei possessori di veicoli storici, disabili, minori trapiantati così come viene elevato a 50.000 euro la soglia di esenzione in materia di addizionale regionale IRPEF per i disabili».

«Cultura, Olimpiadi e Paralimpiadi, programmazione comunitaria, scuole paritarie, sanità e formazione professionale. Questi sono i grandi temi del bilancio di previsione che confermano le priorità sulle quali ci concentreremo con la politica regionale – conclude l’assessore Francesco Calzavara -. Arrivare oggi a questa definizione di spesa con obbiettivi chiari da raggiungere ci permette di consegnare tutta la documentazione al Consiglio regionale per iniziare il dialogo costruttivo con la maggioranza e la minoranza per arrivare all’adozione definitiva del documento entro il mese di novembre. Lo ripeto: siamo stati la prima Regione ad approvare il Rendiconto, ad ottenere la Parifica da parte della Corte dei Conti, ad approvare l’assestamento generale e oggi abbiamo approvato la proposta di Legge di Bilancio, Legge di Stabilità e relativo Collegato 2023-2025».

Bilancio 2023, questi i dati maggiormente significativi: