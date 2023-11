Variante alla Statale 12 e Dup: arriva l'ok dal Consiglio comunale di Verona

Nella serata di lunedì si è riunito il Consiglio comunale di Verona, durante il quale si sono svolte due votazioni.

La prima ha visto l'approvazione, con 21 voti favorevoli e 8 contrari (Adami, Bertaia, Lella, Mariotti, Pisa, Polato, Sboarina e B. Tosi), del Dup – Documento unico di programmazione 2024-2027, coerente con le linee strategiche di mandato approvate nel dicembre 2022.

Da palazzo Barbieri spiegano che il Dup costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza del documento di bilancio, il presupposto di tutti gli altri documenti di programmazione e rappresenta l’atto indispensabile per l’approvazione del bilancio previsionale. Al suo interno contiene infatti, oltre ad un’analisi puntuale del tessuto economico-sociale veronese, con la presentazione dell’evoluzione dello scenario demografico cittadino avvenuta negli ultimi anni (natalità, mortalità, mercato del lavoro, produttività, turismo, ..), le linee programmatiche dell’Amministrazione, gli obiettivi strategici ad esse collegati e gli indirizzi generali alle aziende partecipate.

Il documento è stato illustrato all’aula dal sindaco Damiano Tommasi: «L’approvazione anticipata rispetto lo scorso anno del DUP, in linea con la nuova normativa vigente, ci consentirà di approvare il bilancio preventivo entro il 31 dicembre, garantendo così l’operatività dell’Ente comunale in linea con le risposte che vogliamo dare alle iniziative nella sezione strategica e operativa.

Sul documento, approvato dalla Giunta lo scorso 4 agosto, sono arrivate alcune osservazioni da parte di consiglieri comunali che hanno portato a modifiche nell’ambito: implementati gli obiettivi operativi sull’emergenza abitativa cambiando sia le modalità che le forme di intervento; inserita la consigliera Annamaria Molino nel direttivo dell’Associazione Città Sane, un passo avanti nel precedente documento di programmazione; cambiato il tema delle relazioni internazionali con l’inserimento anche dell’attività di cooperazione. Ancora, è stato inserito il progetto di trasferimento del canile sanitario dall’attuale sede alla zona prospiciente il Rifugio del Cane.

Sono stati inoltre inseriti: la pratica del Tocatì Patrimonio Unesco, con il nuovo riconoscimento ci obbliga ad un impegno diverso e più responsabile. Ancora, la candidatura della città di Verona per gli Europei 2032, che ci impone una riflessione concreta e una procedura con tempistiche sicuramente più strette rispetto a quanto inizialmente prefissato. Nell’ambito di progetti e infrastrutture, da segnalare: i lavori della Filovia che proseguono e che nelle prossime annualità avranno un avanzamento concreto in favore della mobilità; la novità della strada di Gronda che non era programmata; la Statale 12, un altro passo avanti che mettiamo a segno. Tutti progetti strategici che cerchiamo di portare avanti in linea con la visione di città che abbiamo.

Amia in house è una grande sfida che abbiamo raccolto da precedenti scelte amministrative che vogliamo comunque portare avanti perché crediamo che questo cambio possa essere fra i fiori all’occhiello della nostra città.

Queste e tante altre scelte che trovate nel Dup non sono scritte sulla pietra, per noi è sicuramente importante la sua rapida approvazione per dare le migliori tempistiche possibili alla funzionalità dell’Ente comunale.

Abbiamo delle sfide importanti davanti a noi, ma credo che se le affronteremo per tempo ci daranno grandi soddisfazioni».

La seconda votazione ha riguardato la delibera che esprime parere positivo in merito progetto definitivo della variante alla Statale 12 da Buttapietra alla Tangenziale Sud di Verona, già riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, che è stata approvata all'unanimità con 28 voti favorevoli. Si tratta del nuovo asse stradale di circa 14 chilometri e mezzo che collegherà Verona con Isola della Scala, completo di tutte le opere viarie ponti e sottopassi che risolveranno le interferenze con la viabilità stradale e ferroviaria esistente.

«Data l’importanza dell’intervento – ha evidenziato la vicesindaca e assessora alla Pianificazione Urbanistica Barbara Bissoli – anche se la progettazione in discussione è stata completata prima dell’insediamento dell’attuale Amministrazione, proponiamo di esprimere parere positivo e di far proseguire l’iter. È un’infrastruttura necessaria e urgente, attesa da diversi decenni perché nasce con l’obiettivo di eliminare l’attraversamento di traffico, soprattutto pesante, dai centri di Cadidavid, Vigasio, Castel d’Azzano e Isola della Scala”. In risposta all’intervento del consigliere Sboarina, la vicesindaca Bissoli ha ribadito: “Nessuno vuole assumersi meriti che non ha, l’impegno che ci siamo presi è quello di cercare in tutti i modi di migliorare una progettazione che deve comunque andare avanti».

Sintesi del dibattito

Le parole del primo cittadino Tommasi: «Massima attenzione dell’Amministrazione su questo tema e su questa infrastruttura che ereditiamo e portiamo avanti facendo il possibile per trovare soluzioni a criticità che permangono ma che non ci impediscono di portare avanti l’iter, tentando comunque di ridurre il più possibile le problematiche. Non sarà il migliore progetto possibile ma la nostra intenzione è quella di andare avanti».

«Per chi vive a Cadidavid la statale 12 rappresenta un ostacolo, un muro che divide il paese, le persone, i servizi - ha aggiunto Michele Bresaola del Pd -. Significa traffico, rumore e inquinamento dell’aria. La variante è la risposta per eliminare questi problemi che ricadono ogni giorno su quanti vivono in prossimità della statale 12. Ultima versione del tracciato non sarà la migliore, ma è imprescindibile approvarla, tante persone si sono impegnate per questo risultato».

Federico Sboarina, di Battiti per Verona, ha poi aggiunto: «Delle grandi infrastrutture quelle che stanno andando avanti sono quelle che sono partite prima del vostro arrivo. Non potete mettervi la medaglietta per risultati che non avete raggiunto con la vostra azione amministrativa, ma che derivano dall’attività di altri. Non sarà la soluzione migliore, ma è quella possibile».

Ad inizio seduta è stata effettuata la commemorazione dell'ex consigliere comunale Ottavio Contolini, in carica nell’amministrazione 1980-1985, deceduto lo scorso 16 ottobre. A darne il ricordo in aula è stato Mauro Peroni.