Antimafia a Verona? Tommasi vede il ministro Piantedosi a Roma: «Incontro proficuo»

Si è svolto venerdì 21 giugno un incontro a Roma con il ministro dell'interno Matteo Piantedosi, al quale hanno partecipato, oltre al sindaco Damiano Tommasi, anche l’assessora alla sicurezza, legalità e trasparenza Stefania Zivelonghi, il presidente della Provincia Flavio Massimo Pasini e il coordinatore dei sindaci della Provincia di Verona per Avviso Pubblico Daniele Zivelonghi, nonché in collegamento il coordinatore nazionale dell’associazione Avviso Pubblico Pierpaolo Romani. In base a quanto riferito dal Comune di Verona, il ministro dell’interno Matteo Piantedosi sarà a Verona nelle prossime settimane per un confronto in prefettura con l’amministrazione e tutte le forze dell’ordine nell’ambito del Comitato provinciale per la sicurezza e l’ordine pubblica. Sarebbe infatti questo l’impegno assunto dopo l’incontro al Viminale nel quale il sindaco Tommasi ha consegnato la lettera con la richiesta, sottoscritta da tutti i 98 Comuni della provincia, di prevedere il distacco presso la Procura della Repubblica di Verona di un magistrato della Direzione Distrettuale Anti Mafia (D.D.A.) della Procura della Repubblica presso il tribunale di Venezia e l’istituzione di una sezione operativa della Direzione Investigativa Antimafia.

Si tratta, sottolineano da Palazzo Barbieri, di «strumenti ritenuti necessari e fondamentali per combattere la mafia e la criminalità organizzata, una necessità avvertita ormai da anni e confermata dalle relazioni e dai dati della Direzione investigativa antimafia, e per la quale l’amministrazione si è mossa fin da subito coinvolgendo tutti i Comuni della Provincia per un’azione corale e condivisa». Già a conoscenza della situazione scaligera, il ministro Piantedosi avrebbe accolto «con attenzione» le istanze dei Comuni veronesi, che nei mesi scorsi hanno risposto in maniera compatta all’appello del Comune di Verona affermando all’unanimità che «il diritto alla legalità non ha colore politico, perché la legalità è un diritto fondamentale dei cittadini, e chiunque è al governo di una comunità sa che assicurarne il rispetto è un suo compito».

Il primo cittadino scaligero, Damiano Tommasi, ha evidenziato: «Nel sottolineare il proficuo rapporto di collaborazione tra forze di polizia, carabinieri, finanza, prefettura abbiamo ringraziato per l'attenzione e la sensibilità. Il ministro si è infatti dimostrato attento ai nostri territori e consapevole delle esigenze che abbiamo rappresentato. Nelle prossime settimane ci sarà occasione di rivederci a Verona per proseguire il dialogo e per intraprendere percorsi che possano rafforzare i presidi di legalità sui nostri territori». A sua volta, l’assessora Zivelonghi ha aggiunto: «È stato un incontro positivo che si è svolto in un clima di reciproco ascolto. Le istanze di Verona sono state rappresentate e il ministro, riconoscendo le ragioni della nostra richiesta, ha confortato circa l’attenzione del Ministero nei confronti del nostro territorio. L’impegno di una sua prossima visita a Verona per un confronto diretto in sede di Comitato Provinciale per la sicurezza e l’ordine pubblico lo conferma. Contiamo - ha precisato poi Zivelonghi - di avere ora l’opportunità di rappresentare quanto prima anche al ministro Nordio la richiesta di uno stabile presidio contro la criminalità organizzata. Forti della condivisione della totalità dei Comuni della Provincia veronese proseguiremo con determinazione in ogni possibile azione di tutela della nostra economia e dei nostri cittadini».

Anche Flavio Pasini, presidente della Provincia di Verona, ha sottolineato l'importanza dell'incontro e delle richieste provenienti dai Comuni scaligeri: «Un’economia forte, come quella veronese, ha risvegliato e può ancora risvegliare gli appetiti della criminalità organizzata. Tutti noi sindaci ne siamo consapevoli - ha sottolineato ancora Pasini - e intendiamo sostenere uniti ogni iniziativa che, come questa, possa prevenire infiltrazioni e distorsioni del mercato ai danni dello Stato, dei cittadini e delle aziende scaligere. Ringrazio il ministro per la grande disponibilità dimostrata oggi e per il rafforzamento delle istituzioni deputate al controllo del nostro territorio. Ringrazio anche il prefetto e le forze dell’ordine per il monitoraggio attento e continuo che portano avanti Comune per Comune. Turismo, logistica, opere, servizi e aziende: teniamo alta l’attenzione affinché la ricchezza economica e sociale prodotta nel veronese venga costantemente protetta rispetto ad interessi di persone e organizzazioni criminali».