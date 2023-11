Amia in house: dalla giunta comunale arriva l'ok per la delibera di attuazione

«È arrivato oggi dalla giunta il via libera definitivo per l’attuazione della delibera n. 20 del Consiglio comunale del 2022, che individua la modalità in house per la gestione dei rifiuti e la manutenzione delle aree verdi cittadine». Così si legge in una nota del Comune di Verona diramata nella serata di venerdì 17 novembre.

Come viene spiegato sempre nella comunicazione di Palazzo Barbieri, si tratta tecnicamente di «uno degli ultimi passaggi politico-amministrativi del processo di trasformazione di Amia Verona in AmiaVr, con l’acquisizione al 100% da parte della NewCo comunale». In base a quanto si apprende, il documento sarà ora esaminato la prossima settimana dalla competente commissione consiliare e dovrà poi essere approvato dal Consiglio comunale per l’attuazione definitiva.

«Si completa così il percorso di acquisizione di Amia Verona - spiegano ancora dal Comune - divenuta società in house per garantire un maggiore controllo sulla società da parte dell’ente comunale e migliorare gli standard nei servizi di pulizia e raccolta dei rifiuti urbani, oltre che della gestione del verde cittadino».