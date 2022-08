Niente alcol fuori dallo stadio, Bozza: «La cosa non ha convinto. Scriverò al prefetto»

«Dentro lo stadio, ieri, si poteva bere bevande alcoliche, fuori no. La cosa non ha convinto. Così si rischia di danneggiare gli esercenti attorno allo stadio che solo qualche ora prima hanno appreso del divieto. Capisco che nelle partite "calde" si adottino provvedimenti rigidi, ed è giusto, ma serve una linea di coerenza, altrimenti si danneggiano solamente gli esercizi commerciali prossimi allo stadio, bar e ristoranti in primis. Scriverò al Prefetto, occorre, a mio avviso, rivedere provvedimenti di questo tipo». È il consigliere comunale e regionale di Forza Italia Alberto Bozza, a commentare il provvedimento emesso dal prefetto di Verona in occasione della sfida tra Hellas e Napoli, andata in scena al Bentegodi a Ferragosto.

«Comprensibile e giusto - speiga Bozza - in certi tipi di partite cosiddette a rischio prevenire possibili pericoli che possono venire dal consumo di bevande alcoliche, in particolare in contenitori di vetro, sulla pubblica via e piazza. Ma arrivare a vietare la somministrazione di bevande alcoliche e il conseguente consumo all’interno degli esercizi pubblici entro un limite di 500 metri dallo stadio pare un po’ eccessivo. L’effetto che ne consegue rischia di danneggiare più gli esercenti che ottenere i benefici auspicati dalla ratio dell’ordinanza».

Anche perché, dice Bozza, «dentro lo stadio si poteva bere birra e amari, così come a 510 metri di distanza, ma nel mezzo neanche una goccia, mi pare una contraddizione. Suggerirei una rivisitazione del divieto di somministrazione e consumo quantomeno dentro i pubblici esercizi, i cui titolari ieri, giustamente, si lamentavano essendosi peraltro gli stessi organizzati con personale e forniture aggiuntivi nella speranza di avere il solito numero di clienti data l’occasione. Ho sentito il sindaco - conclude il consigliere - al quale ho spiegato le lamentele degli esercenti. Lo ringrazio per l’attenzione ora confidiamo anche in un suo prossimo intervento».