Albero caduto alla scuola di Avesa, Padovani: «Manutenzione del verde sotto controllo»

Ieri, 9 dicembre, gli alunni della scuola Pisano di Avesa sono tornati a scuola dopo la festa dell'Immacolata. Una festa contrassegnata da neve e maltempo. Ed il danno più evidente causato dal vento e dalla pioggia dell'8 dicembre si è visto proprio nel giardino della loro scuola, dove un albero è caduto danneggiando una recinzione, un lampione, una fermata dell'autobus e in modo lieve anche delle auto parcheggiate. Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito, ma in tanti si sono chiesti cosa sarebbe potuto accadere se la scuola fosse stata aperta.

All'episodio sono seguite, doverose, sistemazioni e verifiche. È stato controllato che l'edificio non avesse subito danni tali da pregiudicare la sicurezza di studenti ed insegnanti. E si vuole controllare anche se l'albero caduto fosse inserito nella lista di quelli a rischio cedimento.

Ma l'episodio di Avesa ha riaperto anche la polemica sul taglio degli alberi a Verona. Per le opposizioni, infatti, gli abbattimenti realizzati durante tutto il mandato dell'attuale amministrazione sono stati troppi. Una polemica senza senso, invece, per l'assessore alla sicurezza e ai giardini Marco Padovani, secondo cui è prioritario il criterio della sicurezza pubblica.

«Anziché scusarsi per lo scampato pericolo con i genitori della scuola e impegnarsi per la sicurezza di tutti gli alunni veronesi con controlli a tappeto per la verifica della staticità della piante in tutti gli istituti scolastici di competenza comunale, l'assessore Padovani polemizza contro chi non vuole tagli indiscriminati di alberi - hanno commentato i consiglieri comunali del Partito Democratico - Federico Benini, Elisa La Paglia e Stefano Vallani - Ci sono altre piante a rischio all’interno o nelle immediate vicinanze del perimetro delle scuole? Gli alberi localizzati in posti sensibili vengono monitorati nei termini previsti dallo stesso regolamento del verde? Sono queste le risposte che una amministrazione seria è tenuta a dare».

Ed il consigliere comunale di Verona e Sinistra in Comune Michele Bertucco ha rincarato la dose: «L'assessore dovrebbe prendersi le sue responsabilità, evitando di usare una drammatica circostanza come la caduta di un grande albero all'interno della scuola elementare di Avesa per fare polemica contro la tutela del patrimonio arboreo».

Pronta la replica dell'assessore: «La manutenzione del verde è largamente sotto controllo. Lo dimostrano gli interventi che stiamo facendo in città per la sostituzione degli esemplari ammalati con il taglio e la rimpiantumazione di nuove specie. Peccato che quando lo facciamo, non certo per il gusto di togliere alberi, si grida allo scandalo. Noi abbiamo già chiaro come aumentare la forestazione urbana e garantire la sicurezza dei cittadini. La caduta di Avesa, causata da vento e pioggia come è già successo in tutti gli altri casi di maltempo, conferma che l'avanzata età media delle nostre piante necessita di gestione. Come stiamo facendo».