/ Lungadige Galtarossa

Bertucco: «Agsm Aim sia trasparente e renda noti i compensi dei dirigenti»

Ancora senza risposte le domande del consigliere comunale di Verona e Sinistra in Comune, che vorrebbe conoscere gli stipendi previsti per i membri del consiglio di amministrazione, per il consigliere delegato e per i dirigenti