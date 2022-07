Agsm-Aim, più profitti ma bollette in aumento. Tosi: «Si taglino tariffe a famiglie in difficoltà»

Due notizie, una buona e una cattiva, quale dare prima? Agsm-Aim ha voluto dare prima la notizia cattiva, annunciando che dall'1 ottobre l'azienda aumenterà i costi delle bollette. E pochi giorni più tardi è arrivata la notizia buona, ovvero che nei primi sei mesi del 2022 tutti gli indicatori economici di Agsm-Aim sono in crescita.

Due comunicazioni che ad alcuni clienti veronesi sono apparse contraddittorie: se l'andamento economico dell'azienda controllata dai Comuni di Verona e Vicenza è così positivo, perché non diminuire le bollette invece di aumentarle? Dubbi che sono stati sintetizzati da una semplice richiesta del consigliere comunale di minoranza Flavio Tosi: «Agsm-Aim riduca le bollette di luce e gas».

«Agsm-Aim dall'inverno scorso ha aumentato le bollette fino al triplo rispetto all'anno precedente e ora comunica alle famiglie veronesi che potrebbe aumentarle ulteriormente, ma nel frattempo incrementa gli utili del 49% - ha dichiarato Tosi - Utili che per la metà vanno in tasse allo Stato, senza ricadute positive per il territorio veronese. Trattandosi di un'azienda pubblica, si dovrebbero tagliare le tariffe alle famiglie veronesi più in difficoltà, rinunciando anche a una parte di utili. Il richiamo etico di una società pubblica non è fare business ma fornire servizi sostenibili anche a chi ha redditi più bassi. È discutibile in un momento di crisi sociale e di carovita come questo, che il suo management politico si vanti di incrementi di utili che non hanno ricadute positive su Verona e provincia, dato che famiglie e imprese pagano sempre di più. Questo atteggiamento mi sembra poco rispettoso per chi sta soffrendo l'emergenza carovita e fatica ad arrivare a fine mese».