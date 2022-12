Agsm-Aim, Tommasi caccia Casali e Vanzo. Soddisfatto il movimento Traguardi (e anche Tosi)

Le polemiche non sono mancate prima e non mancheranno neanche dopo, ma almeno si è chiuso un capitolo della storia di Agsm-Aim: il capitolo della presidenza di Stefano Casali. Il sindaco di Verona Damiano Tommasi ha infatti revocato il suo incarico e quello della consigliera di amministrazione Francesca Vanzo. Al loro posto sono stati nominati Federico Testa come presidente e Angela Broglia come consigliera. E le prime reazioni politiche sono state di soddisfazione per la decisione presa da Tommasi.

I tre consiglieri comunali di maggioranza Beatrice Verzè, Giacomo Cona e Pietro Trincanato hanno rinfacciato ancora a Casali e Vanzo una «totale mancanza di trasparenza per la quale è venuto a mancare in maniera insanabile il rapporto di fiducia con il Comune di Verona, socio di maggioranza». Per i tre consiglieri di Traguardi, dunque, la scelta di Tommasi è stata corretta e «operata nel pieno interesse dell'azienda e quindi anche della città e dei cittadini. Una scelta valorizzata ancora di più dal metodo seguito, non frettoloso né vendicativo bensì ragionato e condiviso anche con gli stessi consiglieri interessati. Lo stesso metodo che ha portato alla nomina di Testa e Broglia: un traguardo che premia le competenze e i meriti professionali e sancisce una cambio di passo rispetto alle scelte di pura convenienza politica che sono state portate avanti negli ultimi 15 anni».

E dall'opposizione anche Flavio Tosi è stato duro con Casali, imputando all'ex presidente di Agsm-Aim «una gestione dell’azienda che ha indebolito Verona a favore di Vicenza. E la vicenda di Stefano Quaglino è sintomatica: defenestrando il consigliere delegato, Casali ha rafforzato la parte vicentina». Ma, per Tosi, le mancanze di Casali sono state anche altre: «Il cda da lui presieduto aveva cacciato o comunque "invitato ad andarsene" cinque dirigenti tutti di parte veronese, professionisti capaci ed esperti, lasciando così il comando del management esecutivo del gruppo ad Aim». Tutto ciò, continua Tosi, «per motivi di affinità politica con il sindaco di Vicenza Francesco Rucco. Ma quando si gestisce un'azienda pubblica che fattura centinaia di milioni di euro e che è sul mercato, occorrerebbe seguire una logica manageriale e non politica, qui non contano più destra o sinistra, ma salvaguardare i denari dei veronesi».

Tosi ha poi sottolineato una stortura nel caso Quaglino: «Casali ha permesso che fosse un consigliere di amministrazione vicentino a esaminare l’operato del consigliere delegato. E qui torniamo alla sottomissione a Vicenza di Casali».

Infine, Tosi ha accusato di «mancanza di stile» il sindaco di Vicenza Rucco, socio in Agsm-Aim insieme al sindaco di Verona. Rucco, infatti, ha espresso parere contrario su questioni che riguardavano dinamiche interne alla parte veronese dell'azienda. «Uno sgarbo istituzionale antipatico - lo ha definito Tosi - Spero si possa presto lasciar perdere le paludose baruffe politichesi».