Agsm Aim, critiche al sindaco dopo la revoca di Casali e Vanzo. Sboarina: «Un disastro aziendale»

«Il sindaco Tommasi non ha ancora capito qual è il suo ruolo di socio, proprietario di Agsm Aim. Siccome non ha capito e si è piegato alle logiche politiche di accaparrarsi posti ha avviato una guerra, le cui vittime certe sono l’azienda e i veronesi. Esito finale: un disastro aziendale che ha già mandato gambe all’aria i benefici della fusione». Lo afferma Federico Sboarina, capogruppo di Battiti in Consiglio comunale a Verona, con riguardo al caso Agsm Aim.

Lo stesso Sboarina ha poi aggiunto: «Le ricadute saranno immediate con la multiutility ferma negli investimenti, gli istituti di credito guardano con diffidenza a questo momento di turbolenza, la credibilità di gruppo da ricostruire in un mercato concorrenziale come quello dell’energia, che vive anche la crisi della guerra. Tutto questo - ha poi concluso Sboarina - perché il socio Comune non sa fare il proprio mestiere e entra nelle questioni amministrative, scatenando conflitti invece che risolverli».

Critiche per la gestione della vicenda da parte del primo cittadino di Verona Damiano Tommasi che sono state ribadite anche da Marco Padovani, capogruppo di Fratelli d'Italia a Palazzo Barbieri: «Al presidente Casali non era mai stata sollevata nessuna critica sostanziale. Quindi la decisione dell’assemblea è evidentemente solo una rappresaglia politica. Basta dire che il sindaco è consigliato male, Tommasi ha avuto evidenti pressioni a cui si è piegato e non si rende conto del caos che ha creato e delle conseguenze dell’azienda verso l’esterno e anche internamente. Cambiare il presidente Casali evidentemente era solo per metterne uno vicino a questa amministrazione», ha sentenziato Marco Padovani.