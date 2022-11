Agsm-Aim nella palude, continua il tiro alla fune tra Casali e Tommasi

Mentre la politica locale litiga attorno ad essa, la più grande azienda controllata dal Comune di Verona pare essersi bloccata in una palude. Agsm-Aim è in attesa di una decisione che la possa far uscire da questa palude, anche perché ogni suo passo in questo momento sembra solo peggiorare la situazione.

Infatti, l'ultimo passo compiuto da Agsm-Aim in questi giorni è stato quello di convocare per lunedì prossimo, 28 novembre, il consiglio di amministrazione. Un consiglio di amministrazione che però è parzialmente sfiduciato, dato che il sindaco di Verona Damiano Tommasi ha chiesto le dimissioni del presidente Stefano Casali e della consigliera Francesca Vanzo. Richiesta che è stata respinta e quindi se nel frattempo Tommasi non interverrà con una revoca degli incarichi di Casali e Vanzo, lunedì il cda di Agsm-Aim si riunirà pur senza godere della fiducia del socio più importante.

Una fiducia che è venuta meno dopo il confronto richiesto dal primo cittadino in seguito all'ingarbugliato affare Compago. Tommasi ha incontrato Casali, Vanzo e il consigliere delegato di Agsm-Aim Stefano Quaglino e al termine del faccia a faccia ha espresso perplessità sull'operato del consiglio di amministrazione in merito all'operazione di acquisto del 35% della holding milanese Compago da parte di Agsm-Aim Energia, società del gruppo Agsm-Aim. L'acquisizione sarebbe stata pianificata da Quaglino e bloccata da Agsm-Aim Energia, chiedendo l'intervento del consiglio di amministrazione di Agsm-Aim. Consiglio che ha congelato l'affare e in via cautelativa anche alcune deleghe al consigliere Quaglino, attendendo l'analisi dell'operazione da parte di società esterne di consulenza.

Casali ha dunque difeso il suo operato, ribadendo di aver agito nell'interesse dell'azienda e dei suoi due soci, il Comune di Verona e il Comune di Vicenza. Per questo, il presidente di Agsm-Aim ha respinto la richiesta di dimissioni formalizzata dal sindaco Tommasi. E il tiro alla fune tra Casali e Tommasi ha diviso la politica locale. Il centrosinistra, attualmente al governo della città, e Flavio Tosi dall'opposizione hanno evidenziato che Casali è ormai un presidente sfiduciato e che quindi avrebbe dovuto dimettersi. Mentre per il centrodestra (senza Tosi) il caso sarebbe soltanto un pretesto per togliere dal cda di Agsm-Aim due membri nominati dal sindaco precedente, Federico Sboarina, e inserire due nuovi consiglieri più politicamente vicini alla nuova maggioranza.

«Il cda di Agsm-Aim ha chiesto chiarezza sull'operazione Compago da un punto di vista tecnico e Tommasi ha chiesto le dimissioni non a chi avrebbe messo in difficoltà l'azienda. Tra l'altro senza neanche attendere il lavoro commissionato ad importanti società e consulenti - ha commentato Matteo Gasparato, presidente di Verona Domani, movimento politico di cui fa parte Casali - Chi difende la casa dai furti viene bastonato, per usare una espressione di fantasia. Considero Casali una delle persone più oneste presenti sulla piazza di Verona e difenderemo il suo operato in ogni sede civile, amministrativa e penale».

Il movimento civico Traguardi, invece, difende Tommasi: «La decisione del sindaco è l'inevitabile conseguenza dell'inaccettabile linea di condotta tenuta dagli esponenti veronesi del cda a seguito delle elezioni di giugno - si legge in un comunicato diffuso da Traguardi - Casali e Vanzo hanno optato per una linea di scarsa trasparenza e collaborazione, intraprendendo iniziative non concordate contrarie all'interesse di Verona, nonostante la città resti il principale azionista di Agsm-Aim. Modalità che sono il riflesso, del resto, della gestione dell'azienda portata avanti negli ultimi 15 anni dalle amministrazioni ora all'opposizione, priva di qualsivoglia strategia industriale e tutta ripiegata sugli interessi dei partiti e dei singoli esponenti». Mentre Luca Perini di Sinistra Italiana Verona e Marco De Pasquale di Sinistra Italiana Veneto hanno sollecitato l'immediata revoca della delega a Casali e Vanzo, giudicando «sconcertante e inqualificabile» la risposta con cui hanno respinto le richieste di dimissioni.