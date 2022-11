Il Cda di Agsm Aim convoca l'assemblea e chiede di valutare la revoca anche del consigliere Quaglino

«In data odierna si è riunito il Cda di Agsm Aim Holding che ha deliberato la ratificata dell’intervenuta convocazione dell’assemblea dei soci richiesta dal Comune di Verona e fissata per il 7 dicembre 2022 alle 14.30». È quanto si legge in una nota ufficiale del gruppo Agsm Aim diramata nel pomeriggio di lunedì 28 novembre. Nella medesima comunicazione, inoltre, il gruppo Agsm Aim fa sapere di aver «deliberato l’integrazione dell’ordine del giorno dell’assemblea dei soci».

In particolare, secondo quanto si apprende dalla nota menzionata, il gruppo ha deciso di anteporre alcuni punti specifici da valutare rispetto a quelli già indicati nella convocazione. Si tratta, nello specifico, delle seguenti questioni: la «revoca per giusta causa dell’Amministratore e Consigliere Delegato Ing. Stefano Quaglino, delibere inerenti e conseguenti», quindi la «delibera dell’azione di responsabilità dell’Amministratore e Consigliere Delegato Ing. Stefano Quaglino». Nella nota di Agsm Aim viene infine specificato che «il Cda rimette ai soci tutte le decisioni conseguenti».

In buona sostanza, il Cda di Agsm Aim ha convocato l'assemblea che dovrà discutere in merito all'eventualità di una revoca nei riguardi del presidente Stefano Casali e della consigliera Francesca Vanzo, così come da richiesta proveniente dal Comune di Verona. A ciò si è però inoltre aggiunto il punto dell'eventuale revoca anche nei confronti dell'amministratore e consigliere delegato Stefano Quaglino. Dopo le polemiche sorte sulla scorta delle perplessità manifestate dal sindaco di Verona Damiano Tommasi attorno alla possibilità di un'operazione d'acquisto da parte di Agsm Aim di una quota della holding milanese Compago, ora spetterà al primo cittadino scaligero ed all'omologo di Vicenza Francesco Rucco, valutata la documentazione, esprimersi sulla nuova governance della multiutility. L'assemblea, come si è visto, è prevista per il giorno 7 dicembre prossimo.

Nel frattempo, a parlare è stato l'attuale presidente di Agsm Aim, Stefano Casali, il quale in una breve nota ha spiegato che «certamente i sindaci Tommasi e Rucco soci di Agsm Aim, saranno orgogliosi dell’operato del Cda che ha svolto un importante lavoro a tutela della società». Il presidente Stefano Casali ha poi ribadito che «tutti i documenti sono, come sempre, a disposizione di Tommasi e Rucco, ed ovviamente sono pronto ad illustrare ai sindaci i risultati». E, ancora, il presidente di Agsm Aim Stefano Casali ha aggiunto: «Auspico che in tutte le sedi preposte siano ampiamente intraprese tutte le iniziative ed azioni per accertare gli eventuali profili di responsabilità sulle condotte oggetto di analisi. Lascio ora, - ha concluso Stefano Casali - orgogliosamente e doverosamente cristallizzati ai soci tutti gli elementi necessari per le loro aggiornate valutazioni di competenza».