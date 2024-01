A Isola della Scala disponibili nuove agevolazioni per il trasporto scolastico diretto alle frazioni

Uno sconto di 250 euro per il trasporto comunale per le nuove linee verso le scuole dell’infanzia e le primarie di Pellegrina e Tarmassia. A deciderlo è stata la giunta di Isola della Scala che ha deliberato nuove disposizioni per il prossimo anno 2024/25.

In base a quanto viene riferito in una nota del Comune di Isola della Scala, oggi per alunni e alunne diretti nelle scuole del capoluogo la tariffa annuale, comprensiva di andata e ritorno, è pari a 350 euro. Da settembre, secondo quanto annunciato dal Comune, le famiglie con i figli iscritti negli istituti delle frazioni avranno invece un'agevolazione che limiterà la spesa per il trasporto a 100 euro.

Federico Giordani, vicesindaco con delega all'istruzione ha commentato: «Già per questo primo anno del servizio diretto alle scuole di Tarmassia e Pellegrina, avevamo portato il prezzo del trasporto per alunno da 350 a 200 euro. Da settembre costerà 100 euro in meno. Questa ulteriore e significativa agevolazione, ha un obbiettivo chiaro: favorire le iscrizioni nelle frazioni, alla luce dei numeri molto elevati registrati alla Collodi nel capoluogo. Inoltre, - ha aggiunto Giordani - riteniamo doveroso attuare politiche che favoriscano tutti i centri del nostro territorio, riconoscendo il valore fondamentale che rappresentano per l’intera comunità isolana».

Le iscrizioni al servizio agevolato apriranno nel periodo estivo presso l’ufficio scuole del municipio e nel portale online.