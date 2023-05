«Su Agec Onoranze Funebri ci adeguiamo a norme senza sminuire ruolo dei lavoratori»

È ancora duro il confronto a distanza tra la presidente di Agec Anita Viviani e il consigliere comunale della Lega Nicolò Zavarise. Il tema è la decisione del cda di Agec di cambiare la governance della società controllata Agec Onoranze Funebri. Il passaggio da un consiglio di amministrazione a un amministratore unico è per Zavarise una «perdita di rappresentanza per i soci lavoratori» dell'azienda. Mentre per Viviani, la partecipazione dei lavoratori ai processi decisionali non viene negata e con l'amministratore unico si adempie correttamente alle norme del Testo Unico delle Società Partecipate senza «sminuire il ruolo dei lavoratori».

Replicando alla presidente di Agec, Zavarise ha criticato la motivazione da lei esposta: «Appare del tutto strumentale l'affermare che il cambio di governance è dovuto ad un adeguamento alla normativa. Questo perché la norma in questione dice che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico sia costituito di norma (e quindi non obbligatoriamente) da un amministratore unico, ma anche che con motivata delibera l'assemblea può costituire un consiglio di amministrazione, trasmettendo per adeguata verifica la stessa alla Corte dei Conti. Procedura che in precedenza è sempre stata fatta senza alcun problema».

Ma la novità, che per Zavarise è «imbarazzante», è che pare che un candidato designato a ricoprire il ruolo di amministratore unico abbia rinunciato all'incarico. Il candidato in questione «preferirebbe un organo collegiale alla guida dell'azienda - ha fatto sapere il consigliere leghista - E se la cosa fosse confermata, sarebbe l’ennesima dimostrazione che questa amministrazione non solo non è in grado di fare scelte oculate, ma anche che si inceppa nelle sue stesse prese di posizione».

La ricostruzione fatta da Zavarise appare però imprecisa, secondo quanto riferito da Anita Viviani. «Agli atti risulta la lettera di uno dei candidati che hanno risposto alla manifestazione di interesse indetta dall'azienda per l'individuazione dell’amministratore unico di Agec Onoranze Funebri, nella quale vengono svolte delle considerazioni di carattere personale e professionale, senza tuttavia entrare minimamente nel merito della decisione aziendale», è la risposta della presidente di Agec.