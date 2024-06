Elezioni, affluenza al 28,01% alle europee e al 34,25% alle amministrative

Anche nel Veronese li hanno riaperti alle 7 di questa mattina, 9 giugno, e li chiuderanno alle 23 i seggi per le elezioni europee e amministrative. Tutti gli aventi diritto al voto sono chiamati a scegliere i propri rappresentanti nel Parlamento Europeo di Strasburgo. Ed in 48 Comuni scaligeri, gli elettori hanno anche il compito di rinnovare l'amministrazione locale.

E dopo la chiusura dei seggi di ieri notte è stato fornito il primo dato sull'affluenza. Un'affluenza superiore per le elezioni comunali rispetto alle elezioni europee, ma in entrambi i casi inferiore alle precedenti votazioni. In provincia di Verona, alle 23 di ieri, l'affluenza per le europee era del 15,4%, di poco superiore alla media nazionale. L'affluenza per le elezioni amministrative, invece, dopo la prima mezza giornata di voto ha sfiorato il 20% (19,59%).

L'affluenza più alta nel Veronese l'ha fatta registrare finora Brentino Belluno con il 32,93% degli aventi diritto che già ieri avevano votato alle elezioni europee. Poco meno, sempre a Brentino Belluno, i votanti alle amministrative (32,15%). L'affluenza più bassa alle europee è stata registrata a Bonavigo con il 7,81% dei votanti andati al seggio dalle 15 alle 23 di ieri. Alle amministrative, invece, il comune con meno votanti in percentuale ieri è stato Salizzole (14,48%).

AGGIORNAMENTO DELLE 12

Il primo dato sull'affluenza di oggi è stato diffuso dalla Prefettura di Verona ed è aggiornato alle ore 12. In provincia di Verona, la percentuale degli aventi diritto che ha già espresso il suo voto per il Parlamento Europeo è salita al 28,01%. E cresce anche la differenza tra affluenza alle europee e affluenza alle amministrative. Nei 48 territori dove si vota anche per il sindaco ed il consiglio comunale, l'affluenza per le amministrative è del 34,25%. Rimane comunque bassa l'affluenza rispetto alla precedente votazione.

Brentino Belluno rimane il comune con l'affluenza più alta nel Veronese con un 48,89% per le europee e un 48,18% per le amministrative. E continua ad essere bassa l'attenzione degli elettori di Bonavigo per europee, visto che l'affluenza alle 12 di oggi è al 16,88%. Mentre per le elezioni amministrative l'unico comune con un'affluenza inferiore al 30% è Salizzole (27,44%).