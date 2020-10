PdF Veneto sul Dpcm: «Inutile, Conte dovrà farne un altro il 31. Dare 1.200 euro a persona»

Mario Adinolfi, presidente nazionale del Popolo della Famiglia, contesta il nuovo Dpcm e in una nota scrive:«Il Dpcm di Giuseppe Conte è arrivato, il semi-lockdown è legge, non servirà a niente se non ad ammazzare l’economia senza salvarci dall’impennata dei contagi. Se ne accorgeranno in pochi giorni e il 31 ottobre ci sarà un nuovo Dpcm in cui faranno il lockdown totale». Una previsione senza troppe sepranze quella di Mario Adinolfi che però poi aggiunge: «Il Popolo della Famiglia propone la "doppia L": lockdown e liquidità. Per la precisione il PdF chiede di assegnare per i 30 giorni novembrini di chiusura generalizzata necessari a far abbassare i numeri del contagio la somma di 1.200 euro a persona (500 euro per i minorenni) non destinataria di stipendio pubblico o privato garantito, pensione o cassa integrazione. Il costo è di 30 miliardi di euro, ma senza lockdown totale e immediata iniezione di liquidità nelle casse delle famiglie non se ne esce».

Il Popolo della Famiglia - immagine d'archivio

Il Coordinamento Regionale Veneto del Popolo della Famiglia esprime «forte perplessità ed un giudizio complessivamente negativo su questo Dpcm per la mancanza di considerazione delle piccole imprese, lavoratori autonomi, aziende artigiane, spesso a conduzione familiare, cuore imprenditoriale dinamico e pulsante della nostra economia che subiranno l'impatto di questo nuovo decreto». Nella nota del Coordinamento Regionale Veneto del Popolo della Famiglia si legge inoltre che le chiusure che «danneggiano specifici settori, senza aver pensato e programmato in anticipo soluzioni riguardanti i trasporti locali e nazionali che sono un veicolo di contagio».