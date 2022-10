Verona pronta ad aderire a Ready, la Rete degli enti locali contro l'omotransfobia

È un punto forte del programma della coalizione che sta guidando la città: fare di Verona una città accogliente, inclusiva, che non lasci indietro nessuno e nella quale tutti si sentano accettati, indipendentemente dall'orientamento sessuale. E una prima tappa di questo cammino consisterà nel mettere nero su bianco l'adesione del Comune a Ready, la Rete nazionale degli enti locali per la prevenzione e il superamento dell'omotransfobia. Adesione che sarà discussa domani, 3 ottobre, nella riunione della prima commissione consiliare.

«Aderire a Ready, realtà composta da oltre 230 enti locali comprese le grandi città italiane nonché tutte le città a noi contermini, significa impegnarsi attivamente nella prevenzione, nel contrasto e nel superamento delle discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, nel rispetto delle persone e della nostra Costituzione che garantisce pari dignità e il divieto di discriminazione in base al sesso o a condizioni personali - hanno spiegato Michele Bresaola e Carla Agnoli, consiglieri comunali del Partito Democratico di Verona - Significa, soprattutto, entrare in uno spazio non ideologico nel quale confrontare e scambiare le esperienze e le buone pratiche in tema di promozione dei diritti delle persone che sono oggi discriminate. Come PD, ci siamo sempre battuti per questi valori e siamo fieri di essere protagonisti di questo nuovo e significativo passo in avanti per il quale chi ci ha preceduto non ha mai trovato il tempo e la concentrazione necessarie. Spesso ci veniva risposto che non era questa la priorità per Verona, ma una grande città sa pensare al benessere dei propri cittadini a 360 gradi, sia sotto l’aspetto materiale dell’economia che del rispetto delle persone e dei diritti civili».