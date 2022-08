Accordo Pd-Azione-PiùEuropa, Anna Lisa Nalin non ha dubbi: «Agenda chiara che porta benefici anche in Veneto»

«Si può chiamarla Agenda Draghi, oppure programma di coalizione, ma non cambia nulla, perché i punti sui quali si incontrano le forze liberaldemocratiche e riformiste sono chiari: innanzi tutto la realizzazione del Pnrr secondo le scadenze europee, poi l'impegno sulle energie rinnovabili, anche per una maggior autonomia energetica, politiche di bilancio improntate all'equità fiscale senza aumenti del carico complessivo, riforma di reddito di cittadinanza e bonus, la priorità ai diritti civili, a cominciare dallo Ius scholae». Lo afferma la veronese Anna Lisa Nalin, componente della segreteria nazionale +Europa e portavoce in Veneto, in relazione all'accordo raggiunto tra il Pd di Enrico Letta, Carlo Calenda e Benedetto Della Vedova in vista delle elezioni politiche del 25 settembre prossimo.

La stessa Anna Lisa Nalin quindi aggiunge: «Sono le cose che fanno bene al paese e anche al nostro territorio: basti pensare al risparmio nelle spese di energia da parte delle nostre aziende, al minor peso del fisco sui posti di lavoro, all'integrazione di generazioni di giovani che saranno forza produttiva. Se poi, come ricorda il nostro segretario nazionale Benedetto Della Vedova, si considera che si parla di due rigassificatori già previsti dal governo e non si fa cenno al nucleare, davvero non esiste alcun possibile pregiudizio verso il programma. Non è alzando polveroni che ci si può guadagnare un ruolo in un'alleanza, così come non si costruisce una credibilità politica. Da sinistra, da destra, come dai populisti molti ci proveranno, - conclude Anna Lisa Nalin - ma gli italiani e i veneti sanno distinguere i progetti seri dalle chiacchiere».

Nella giornata di martedì 9 agosto, in piazza Bra al Liston 12, gli attivisti del gruppo di +Europa Verona fanno sapere che presenteranno alla cittadinanza il «Patto Repubblicano di Più Europa e Azione e le posizioni dei due partiti in vista delle elezioni del 25 settembre». Secondo quanto annunciato, per l'occasione sarà presente anche la stessa Anna Lisa Nalin.