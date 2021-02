Abbandono di rifiuti, Traguardi: «Spianà utilizzata come una discarica»

Il movimento civico Traguardi è intervenuto per segnalare episodi ripetuti di abbandono dei rifiuti nella zona di Via Sogare, a Verona, ed ha chiesto soluzioni immediate agli enti competenti ed un progetto di riqualificazione dell'intera area.

Dopo aver denunciato una certa trascuratezza nella cura delle zone periferiche del capoluogo, Traguardi si è concentrato sull'area della Spianà che purtroppo viene utilizzata come luogo dove abbandonare rifiuti di ogni genere: piastrelle per edilizia, barattoli di materiale chimico, giocattoli per bambini o addirittura un frigorifero. «Ce ne siamo accorti, insieme a molti altri cittadini, nei scorsi giorni. Purtroppo non è la prima volta che segnaliamo questa incuria, e sempre nello stesso posto - ha spiegato Giacomo Cona, segretario di Traguardi - L'abbandono è tanto sfacciato e incivile da non sembrare vero, ma è difficile sorprendersi quando ripetiamo, da anni, che la zona si espone facilmente a questo tipo di situazioni».

Il timore è che un intervento anche immediato di Amia non sia sufficiente a impedire nuovi episodi di inciviltà e illegalità. Servono misure più efficaci e concrete: una maggiore illuminazione della strada e l'acquisto e l'installazione di telecamere di sicurezza a controllo della zona. «Non è nuovo il problema dello smaltimento e raccolta dei rifiuti speciali - ha prosguito Cona - Crediamo che la predisposizione di piccole isole ecologiche ben distribuite e facilmente raggiungibili in tutti i quartieri di Verona possa essere una buona soluzione, insieme ad una massiccia campagna di informazione rivolta ai cittadini per sensibilizzarli sul tema, fornendo istruzioni precise, un numero verde da chiamare per chiedere informazioni e un servizio online efficiente e puntuale».

Oltre a rappresentare un danno per l'ambiente, l'episodio testimonia lo spreco di un enorme spazio verde che potrebbe diventare una risorsa preziosa per i quartieri dell'ovest veronese e di tutta la città. «Occorre pensare alla riqualificazione complessiva di tutta la Spianà, come chiediamo da tempo e a gran voce - ha evidenziato Mattia Ambrosi, referente di Traguardi in terza circoscrizione - L'area costituisce uno spazio di grandi possibilità per i cittadini e i residenti, dove fare sport, passeggiare o utilizzare la bici. Una zona vissuta e frequentata dai tanti cittadini che vivono i quartieri del circondario smetterebbe di essere utilizzata come discarica».

Un primo passo potrebbe essere la realizzazione di una pista ciclabile di collegamento tra lo Stadio e San Massimo, come proposto da Traguardi la scorsa estate. Un percorso illuminato, videosorvegliato e lontano dal traffico. Inoltre, post emergenza sanitaria, la Spianà potrebbe diventare teatro di eventi all'aperto, passeggiate ecologiche, giornate a tema sport o cultura, eventi organizzati dalle tante associazioni del territorio. «Non possiamo permettere che una zona simbolo dell'ovest veronese venga ridotta a discarica dove i soliti incivili abbandonano impuniti ogni genere di rifiuto - ha concluso conclude Ambrosi - Restituiamo la Spianà ai cittadini e prendiamocene cura per migliorare la vita dei nostri quartieri».